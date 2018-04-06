Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:59 0

Возле Владимировки столкнулись три автомобиля (видео)

Возле Владимировки столкнулись три автомобиля (видео)

В районе второго Владимировского озера в пятницу, 6 апреля, произошло жесткое ДТП. Столкнулись три автомобиля.

По предварительной информации, два автомобиля – грузовики, один из них с буксировочным тросом. Очевидцы прислали видео в редакцию Амур.инфо.

В городском отделе ГИБДД уточнили, что ДТП случилось в 9:42. В результате аварии пострадал один человек. Судя по видео с места происшествия, на месте работают спасатели и реанимация.

Просмотров всего: 721

#ДТП

распечатать


Происшествия 1

В Благовещенске легковая «хонда» разбилась о погрузчик
Происшествия

Недалеко от Белогорска в ДТП погибла женщина
Происшествия 7

В Благовещенске произошло женское ДТП
Происшествия 2

19-летний водитель «марка» признал вину в совершении смертельного ДТП
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь