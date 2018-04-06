Возле Владимировки столкнулись три автомобиля (видео)

В районе второго Владимировского озера в пятницу, 6 апреля, произошло жесткое ДТП. Столкнулись три автомобиля.

По предварительной информации, два автомобиля – грузовики, один из них с буксировочным тросом. Очевидцы прислали видео в редакцию Амур.инфо.

В городском отделе ГИБДД уточнили, что ДТП случилось в 9:42. В результате аварии пострадал один человек. Судя по видео с места происшествия, на месте работают спасатели и реанимация.