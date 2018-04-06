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сегодня, 10:51 2

Найденной в Благовещенске погибшей девушке было 17 лет

Найденной в Благовещенске погибшей девушке было 17 лет
Фото: ИА "Сканер"

Опознана девушка, тело которой обнаружили в Благовещенске в поставленных друг на друга автопокрышках. Ей было 17 лет. В апреле она могла отпраздновать совершеннолетие. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», назначена экспертиза.

Личность девушки установлена. Известно, что она благовещенка. Причину гибели молодой горожанки еще предстоит выяснить – признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

«Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", личность опознана, причина смерти будет установлена в ходе гистологического исследования, которое сейчас назначено. Это исследование внутренних органов, оно занимает несколько больше времени. Учитывая, что девушка несовершеннолетняя, принято решение о возбуждении уголовного дела, в рамках которого будем устанавливать обстоятельства ее смерти», – рассказал старший помощник руководителя амурского следственного управления Алексей Лубинский.

Как сообщало Амур.инфо, тело девушки обнаружили 3 апреля в областном центре в районе одного из домов по улице Станционной. Ее нашли случайно кинологи МЧС, которые в этом районе проводили занятия с собаками.

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#жизнь #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    31 минута назад

    Ужас какой, и не прятали ведь, а оскорбительно "запихали". Девушки, не все конечно, пошли глупые, с пустым гонором, "смелые" (сын про таких говорит "гопырки"), доверяются всяким маргиналам, а потом попадают в неприятности или еще хуже гибнут. Бедным родителям и горе и позор. Я не про этот случай, она может от репетитора шла, а вообще...

  • Одисей

    Одисей
    19 минут назад

    Девушка не совершеннолетняя, родители или другие родственники заявляли о пропаже? Почему никто ее не искал?

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