Найденной в Благовещенске погибшей девушке было 17 лет

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Личность девушки установлена. Известно, что она благовещенка. Причину гибели молодой горожанки еще предстоит выяснить – признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

«Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", личность опознана, причина смерти будет установлена в ходе гистологического исследования, которое сейчас назначено. Это исследование внутренних органов, оно занимает несколько больше времени. Учитывая, что девушка несовершеннолетняя, принято решение о возбуждении уголовного дела, в рамках которого будем устанавливать обстоятельства ее смерти», – рассказал старший помощник руководителя амурского следственного управления Алексей Лубинский.

Как сообщало Амур.инфо, тело девушки обнаружили 3 апреля в областном центре в районе одного из домов по улице Станционной. Ее нашли случайно кинологи МЧС, которые в этом районе проводили занятия с собаками.