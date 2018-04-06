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сегодня, 10:20 0

Российский путешественник Антон Кротов приедет в Тынду

Российский путешественник Антон Кротов приедет в Тынду
Фото: Вслух.ру

Перед жителями Тынды выступит известный путешественник и писатель Антон Кротов. Автор более 50 книг, основатель московской Академии вольных путешествий, приедет в столицу БАМа 20 апреля. Начало лекции в 18:30 в комитете по делам молодежи.

Антон Кротов преодолел сотни тысяч километров автостопом и другими способами по дорогам более 100 стран мира и по всем регионам России. Теперь он направляется в Приамурье. Путешественник ответит на все вопросы тындинцев: как передвигаться, не затрачивая денег, как ночевать в незнакомом городе, не используя гостиницы, как получать визы, общаться с местными жителями, полицией, учить местные языки, питаться в разных странах, как начать путешествия тому, кто ни разу не пробовал и другие.

Кротов поделится опытом и знаниями, покажет свои фотографии и книги. Антон Кротов активно путешествует с 1991 года. Он изобрел проект «Дом для всех» – дом, который возникает в разных городах России и мира и предоставляет крышу над головой любому трезвому путешественнику.

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#жизнь #Тында

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