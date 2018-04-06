Юные благовещенские баскетболисты прошли в финал чемпионата России

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В апреле команда из Благовещенска «Восток Ураган» завоевала право на участие в финале чемпионата России по баскетболу Школьной лиги. Амурчане в марте выиграли дальневосточный этап и прошли в финал с первого места.

«Дальневосточные соревнования прошли во Владивостоке, – рассказал тренер благовещенской команды Валерий Булах. – Из ДФО взяли две команды: нашу с первого места и приморскую, которая заняла второе».

Финал состоится с 13 по 23 апреля в Нижнем Новгороде, в нем примут участие 20 команд всех федеральных округов. Возрастной состав – 2000–2003 годы рождения. Хотя, как сказал Валерий Булах, у него в команде есть ребята помладше – вплоть до 2005 года рождения.