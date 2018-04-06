Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:36 1

Юные благовещенские баскетболисты прошли в финал чемпионата России

Юные благовещенские баскетболисты прошли в финал чемпионата России
Фото: www.vesiskitim.ru

В апреле команда из Благовещенска «Восток Ураган» завоевала право на участие в финале чемпионата России по баскетболу Школьной лиги. Амурчане в марте выиграли дальневосточный этап и прошли в финал с первого места.

«Дальневосточные соревнования прошли во Владивостоке, – рассказал тренер благовещенской команды Валерий Булах. – Из ДФО взяли две команды: нашу с первого места и приморскую, которая заняла второе».

Финал состоится с 13 по 23 апреля в Нижнем Новгороде, в нем примут участие 20 команд всех федеральных округов. Возрастной состав – 2000–2003 годы рождения. Хотя, как сказал Валерий Булах, у него в команде есть ребята помладше – вплоть до 2005 года рождения.

Просмотров всего: 716

#дети #спорт

распечатать


Спорт

Юный боец из Белогорска победил на первенстве России по рукопашному бою
Спорт 6

В Первомайском парке появится велосипедная трасса памп-трек
Общество 1

"Крылья": Веронике нужны родители, готовые вырастить яркую личность
Общество 3

Юная благовещенская пианистка стала лучшей на международном конкурсе в Токио
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • БЕЛОГОРЕЦ2

    БЕЛОГОРЕЦ2
    36 минут назад

    крутьки

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь