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Юный боец из Белогорска победил на первенстве России по рукопашному бою

Юный боец из Белогорска победил на первенстве России по рукопашному бою

Сборная команда Амурской области вернулась с первенства России по рукопашному бою. Соревнования, в которых участвовали 800 лучших спортсменов всей страны, провели в Ростове-на-Дону. Амурчане продемонстрировали отличную подготовку.

Первенство проходило с 24 по 28 марта. Участники соревнований были представлены в двух возрастных группах: 12-13 лет и 14-15 лет. В каждой категории боролись от 30 до 40 ребят – это победители региональных соревнований. В Ростов-на-Дону съехались спортсмены из 50 регионов России.

В составе сборной команды Амурской области 11 спортсменов – девять мальчиков и две девочки. Они являются победителями дальневосточных соревнований. «Поездка на состязания высокого уровня стала возможной благодаря президентскому гранту, полученному федерацией рукопашного боя в 2017 году», – говорит руководитель федерации рукопашного боя Благовещенска Егор Синяпкин.

Первое место в возрастной категории 12-13 лет завоевал Дмитрий Егоров из Белогорска. Дмитрий провел пять боев, три из них завершил досрочно. В финальной схватке белогорец победил соперника из Москвы. В результате Дмитрия Егорова из Белогорска наградили призом за лучшую технику. К первенству России парня подготовил тренер Эркен Мурзаев.

«Остальные ребята выступили очень хорошо, но до призовых мест немного не хватило, заняли четвертые-пятые места», – рассказал Егор Синяпкин.

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#дети #спорт

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