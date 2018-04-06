В двух районах Амурской области введен режим ЧС

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За минувшие сутки в области зарегистрировано 37 природных пожаров. Из них 20 действующих, из которых 6 локализовано, еще 17 возгораний ликвидировано. Наиболее сложная обстановка складывается в трех районах: Шимановском – там зарегистрировано 9 пожаров, Зейском – 6 пожаров и Свободненском – 4.

Ситуация осложнена переходами в лес огня несанкционированных палов сухой травы на сопредельных с лесом территориях и неосторожным обращением населения с огнем в лесу. В Амурской области установилась сухая и ветреная погода, отмечается быстрый сход снежного покрова, увеличение среднесуточных температур и отсутствие осадков.

5 апреля с 8 часов утра на территории Свободненского и Шимановского районов Амурской области введен режим ЧС в лесах. Режим ЧС ввели главы районов после проведенных КЧС. Это позволяет привлечь для борьбы с огнем дополнительные средства из областного бюджета, а также дополнительные силы предприятий района и арендаторов земельных участков. Еще в 18 районах области действует особый противопожарный режим.

На тушении работают 731 человек, 153 единицы техники и три воздушных судна амурской авиабазы: 2 вертолета и один самолет, сообщили в амурском центре ГЗ и ПБ.

Для оказания помощи в стабилизации лесопожарной обстановки в Амурскую область дополнительно направлены 50 парашютистов-десантников Федеральной авиалесоохраны. Ранее в Приамурье прибыли 48 парашютистов-десантников ведомства. Федеральные силы задействованы на тушении лесных пожаров в Свободненском и Шимановском районах области. Также для защиты населенных пунктов от природных пожаров и палов в регион прибыли хабаровские спасатели.

«Для стабилизации обстановки на территории Амурской области прибыли дополнительные силы МЧС России: 30 человек от амурского спасательного центра, и вертолет Ми-26 от авиационного спасательного центра города Хабаровска. Данная группировка будет направлена на ликвидацию пожаров в Свободненском районе и в последующем будет направляться на самые сложные и опасные участки, которые будут в зависимости от обстановки развиваться на территории области», – рассказал Андрей Потахов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области.

Пожарно-спасательные формирования Приамурья проводят патрулирование населенных пунктов, в случае обнаружения очагов возгорания – их тушение, организуют мероприятия по защите населенных пунктов от возможных природных пожаров.

В Хабаровске в готовности находятся дополнительные силы – спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, если потребуется, они готовы немедленно приехать в Амурскую область, информирует амурское МЧС.

Спасатели ведомства призывают амурчан соблюдать правила пожарной безопасности, исключить использование открытого огня на приусадебных участках и в лесу. Весенние палы часто приводят к возгораниям хозпостроек и жилых строений в населенных пунктах и загоранию лесных массивов. За нарушение правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, грозит административная или уголовная ответственность.