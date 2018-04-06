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Уроженец КНР дал взятку стражу порядка, чтобы помочь соотечественникам-нелегалам

Уроженец КНР дал взятку стражу порядка, чтобы помочь соотечественникам-нелегалам
Фото: http://ria-glas.ru

В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего уроженца Китая. Мужчина дал взятку сотруднику правоохранительных органов в размере 50 тысяч рублей. За эту сумму сотрудник должен был проигнорировать тот факт, что на полях в Архаринском районе работают китайцы-нелегалы.

По данным предварительного следствия, обвиняемый руководил организацией и производством сельскохозяйственных работ, расположенных в пограничной зоне на территории Архаринского района. Работали там китайцы, которые находились на территории Приамурья незаконно. Для того чтобы китайские рабочие могли продолжить свою деятельность, 14 октября 2017 года обвиняемый дал 50 тысяч рублей сотруднику правоохранительных органов. Уроженец КНР полагал, что за эти деньги сотрудник не будет привлекать его соотечественников к административной ответственности за нарушение пограничного режима в пограничной зоне.

О склонении к коррупционному правонарушению сотрудник своевременно уведомил свое руководство, в результате факт передачи денежных средств был зафиксирован сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Амурской области. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В настоящее время следователем собран достаточный объем доказательств, обвинительное заключение утверждено прокурором Архаринского района, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает амурское следственное управление.

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#закон #происшествия

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