В Благовещенске легковая «хонда» разбилась о погрузчик

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На пятом километре автодороги между Благовещенском и Свободным легковой автомобиль врезался в погрузчик. ДТП случилось 5 апреля в 21:11.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в городском отделе ГИБДД, в момент столкновения оба транспортных средства, Honda Civic и погрузчик, находились в движении. Легковое авто получило критические повреждения.

В результате аварии был ранен водитель «хонды». Пострадавшего доставили в больницу областного центра Приамурья. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.