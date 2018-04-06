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сегодня, 09:43 1

В Благовещенске легковая «хонда» разбилась о погрузчик

В Благовещенске легковая «хонда» разбилась о погрузчик
Фото: dtpgram_blg

На пятом километре автодороги между Благовещенском и Свободным легковой автомобиль врезался в погрузчик. ДТП случилось 5 апреля в 21:11.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в городском отделе ГИБДД, в момент столкновения оба транспортных средства, Honda Civic и погрузчик, находились в движении. Легковое авто получило критические повреждения.

В результате аварии был ранен водитель «хонды». Пострадавшего доставили в больницу областного центра Приамурья. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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#ДТП

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Комментарии
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  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    28 минут назад

    Погрузчик, скорее всего, не пострадал. И кому водитель Хонды сделал больно?

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