Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:34 0

Малооблачно и без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 6 апреля

Малооблачно и без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 6 апреля
Фото: planetakartinok.net

В Амурской области 6 апреля будет малооблачно, без осадков. Небольшие осадки возможны только на севере региона. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, его порывы составят 16 метров в секунду.

Температура составит плюс 2…7 градусов, местами термометры покажут до минус 3.

В Благовещенске тоже будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 14 метров в секунду. Термометры покажут 4…6 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 413

#погода

распечатать


Общество

Около 4...6 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 6 апреля
Общество

Солнечный весенний день: прогноз погоды в Приамурье на 5 апреля
Общество

Ветреная погода в Приамурье будет держаться еще три дня
Общество

Холодно и ветрено: прогноз погоды в Амурской области на 5 апреля
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь