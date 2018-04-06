Малооблачно и без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 6 апреля

Фото: planetakartinok.net

В Амурской области 6 апреля будет малооблачно, без осадков. Небольшие осадки возможны только на севере региона. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, его порывы составят 16 метров в секунду.

Температура составит плюс 2…7 градусов, местами термометры покажут до минус 3. В Благовещенске тоже будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 14 метров в секунду. Термометры покажут 4…6 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 413

#погода

распечатать

Екатерина PL