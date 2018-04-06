В некоторых тирах предлагают пострелять из ТТ и ППШ: обзор прессы

Фото: rg.ru

Сколько лет исполнилось актеру Любшину; с помощью чего рассчитываются пензенские школьники в столовой; какую скорость развивает новый «мазерати». Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

«Российская газета» рассказывает о том, что в Литве выставляют на торги подземный комплекс времен Второй мировой войны. Если найдется покупатель, то в глубоком бункере можно будет устроить модный ресторан. Еще рассказывается о тяжбе за право владения творческим наследием Виктора Цоя.

Еще о том, что пензенские школьники могут не носить при себе деньги и карты. Чтобы оплатить завтрак в буфете, им достаточно приложить ладонь к считывающему устройству.

Всё это, конечно, интересно, но я бы обратил ваше внимание на статью, посвященную актеру Станиславу Любшину. Самая примечательная публикация номера.

Не пропусти

Далее «Российская газета-Неделя», где на себя обращает внимание рубрика «Авто» – под ней целых две страницы посвящены новинкам автомобильной промышленности. Вы, в частности, узнаете, что в семействе кроссоверов появился самый быстрый: новый «мазерати» разгоняется до 100 километров в час всего за три секунды. То есть, по сути, он выпрыгивает со стоянки. И потом несется со скоростью более 300 километров в час.

Про другие автомобили прочтите сами.

Также в номере

И еще о мужских игрушках. В «Неделе» говорится о том, что в стране возрос интерес к оружию времен Второй мировой войны, пострелять в иных тирах можно и из пистолета ТТ, и из автомата ППШ, и из пулеметов Дегтярёва и Максима. Правда, холостыми. 10 выстрелов – 800 рублей. Впрочем, в зависимости от региона, цены меняются. Можно приобрести оружие и в личное пользование. Но пострелять по соседям, курящим в подъезде, не удастся: стволы в таком оружии заблокированы, патрон в патронник не входит. А жаль.

Полный абзац

Из «Амурской правды» вы узнаете о том, что движение по понтонному мосту через Амур сильно затруднено, в связи с тем, что китайская таможня перестала выпускать из Хэйхэ российский порожний транспорт, отдавая предпочтение своим предпринимателям. Нашим перевозчикам пришлось ждать возвращения на родину от 2 до 4 суток.

Еще пишут о том, что амурские власти проверят причину пропажи льготных билетов. Изменится ли что-либо в лучшую сторону после нахождения причины, не говорится.

Также в номере

Ну и еще вы узнаете из «Амурки» о том, что на благовещенской свалке бульдозер раздавил 156 килограммов польских груш. Лично мне было бы интересно узнать, во сколько обошлась эта операция – с учетом зарплаты бульдозеристу, использования техники, затрат на ГСМ, перевозку к месту уничтожения этих самых груш и прочее и прочее.

На посошок

Кстати, об уничтожении продуктов. «Комсомольская правда» рассказывает, что на днях на таможне у контрабандиста нашли редчайшего краснокнижного амурского осетра. Девятикилограммовую рыбину перевозил прямо в кабине водитель грузовика, намереваясь выручить у китайских рестораторов приличный барыш. А далее газета пишет: «На стол ресторана этот осётр уже не попадет. Скорее всего, его придется уничтожить».

И вот интересно: уничтожить путем поедания? Или путем раздавливания бульдозером?