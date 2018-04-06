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сегодня, 09:07 0

На Дальнем Востоке воинские части подняли по тревоге

На Дальнем Востоке воинские части подняли по тревоге
Фото: news.rambler.ru

Сразу несколько крупных соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) на Дальнем Востоке подняты по тревоге, сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу округа. Контрольная проверка за зимний период обучения проходит под руководством и.о. командующего войсками округа генерал-лейтенанта Александра Чайко.

«В настоящее время подняты по тревоге соединения и воинские части Восточного военного округа, дислоцированные на острове Сахалин, Курильских островах, в Хабаровском и Приморском краях. Военнослужащие на штатной технике вышли в назначенные районы и приступили к выполнению учебно-боевых задач с проведением боевых стрельб», – сообщает пресс-служба ВВО.

В ходе контрольных занятий будет проверено состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, состояние материально-технического обеспечения.

Кроме того, военнослужащие проведут стрельбы из стрелкового оружия и вооружения военной техники, а также сдадут нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке. Занятия пройдут на полигонах острова Сахалин, в Камчатском, Хабаровском, Приморском, Забайкальском краях, Республике Бурятия, Амурской области и ЕАО.

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#военные #Дальний Восток #учения

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