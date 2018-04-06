Горящим шоколадом заинтересовался Роспотребнадзор

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Роспотребнадзор организовал проверки по факту сообщений в соцсетях о шоколаде, который якобы загорается от открытого пламени. Пресс-служба ведомства сообщила об этом 5 апреля.

Ранее в соцсетях стали набирать популярность видеоролики, на которых шоколад поджигают, и он начинает гореть, хотя, по мнению авторов видео, должен плавиться.

«Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, где были зафиксированы подобные сообщения, организованы лабораторные исследования продукции брендов, упомянутых в сообщениях», – проинформировали ТАСС в ведомстве.

Вместе с тем, как отметили в Роспотребнадзоре, горение для продуктов питания – «естественный физико-химический процесс, интенсивность которого связана с составом продукта», что не говорит о его небезопасности.

Роспотребнадзор также призвал не доверять «случайным источникам информации», а в случае сомнений обращаться в территориальные управления ведомства.

Эксперимент по поджиганию шоколада проводило и Амур.инфо. Из трех испытуемых плиток загорелись две.