Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:43 4

На очередную реформу образования в РФ потребуется 8 триллионов рублей

На очередную реформу образования в РФ потребуется 8 триллионов рублей
www.rbc.ru

Проект реформы российского образования разработали Высшая школа экономики и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина. Общая стоимость 12 предложенных решений превышает 8 триллионов рублей, пишет РБК.

«Система образования — тот мостик, который должен обеспечить не только российской экономике, но и всему обществу уверенный переход в цифровую эпоху... Но сегодня система образования не формирует компетенций цифровой экономики, не использует возможности цифровых технологий», – говорится в документе.

Для решения ключевых вопросов образования эксперты предложили 12 конкретных решений, в том числе поддержку раннего развития детей, модернизацию инфраструктуры в школах (скоростной интернет, оборудование), поддержку талантов, превращение вузов в центры инноваций, стимулирование развития науки, обновление содержания и методов школьного образования, сообщает «Лента.ру».

Как поясняется в докладе, недофинансированная система образования может функционировать, но не может развиваться. Эксперты отметили, что увеличение текущих бюджетных расходов потребует и демографическая ситуация. Так, к 2024 году в России число учащихся в основной системе образования (от дошкольников до выпускников вузов) увеличится на 12 процентов.

Эксперты предложили три сценария финансирования 12 решений. Согласно первому (так называемый оптимальный сценарий, полная реализация всех предлагаемых проектов), для реформирования образования потребуется бюджетное финансирование на уровне 4,8 процента ВВП к 2024 году. Согласно промежуточному сценарию, который называют «базовым», дополнительное бюджетное финансирование образования в 2024 году составит 0,8 процента ВВП. Общие расходы страны на образование увеличатся до 4,4 процента ВВП.

В соответствии с третьим сценарием — «инерционным», финансирование образования фиксируется на уровне четырех процентов ВВП (меньше уровня 2012 года). «Хотя в экспертных кругах обсуждается и такой вариант, он является категорически неприемлемым. Прирост в 0,4 процента едва покроет расходы в связи с демографическим фактором — ростом контингента (числа учащихся — прим. «Лента.ру») в системе образования», — говорится в документе. Эксперты поясняют, что это грозит системе образования отставанием от времени, в результате чего «будет пройдена "точка невозврата": под вопросом окажутся не только темпы роста, но и технологическая самостоятельность страны».

Просмотров всего: 736

#технологии #школа #экономика

распечатать


Общество 7

Рособрнадзор заявил о планах выдавать школьные медали с учетом баллов ЕГЭ
Общество 3

Горящим шоколадом заинтересовался Роспотребнадзор

Общество

В пяти школах Свободненского района нарушались правила пожарной безопасности
Происшествия 11

Амурчанин поверил голосу из телефона и перевел незнакомцу 50 тысяч рублей
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    это с откатами?

  • Баловник

    Баловник
    2 часа назад

    Кто-то хочет всерьез и надолго присосаться к кормушке.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Может хватит уже???

  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Как пишут,как пишут прям зачитаешься,а на самом деле всё осядет в карманах чинуш,что-то про нано,которым руководит Чубайс---молчок,уже,всё в ажуре,всё в карманах,очередное новшество,ха!

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь