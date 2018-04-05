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сегодня, 20:58 3

На окраине Благовещенска пожарные борются с огнем (видео)

На окраине Благовещенска пожарные борются с огнем (видео)

В четверг вечером, 4 апреля, в окрестностях Благовещенска замечены неконтролируемые палы. В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, на котором видно, как горит обочина вдоль Игнатьевского шоссе в районе кафе «Панорама».

В пресс-службе областного управления МЧС сообщали, что ранним вечером действительно был пал в этом районе. Его тушили две спецмашины и девять человек.

До сих пор горит трава немного дальше от областного центра. Пал идет в районе 9–10 километра Игнатьевского шоссе. Там с огнем борются 49 человек.

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#МЧС #пожары #природа

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Комментарии
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  • full

    full
    36 минут назад

    А как рапортовали про готовность к пожароопасному сезону, как рапортовали!

  • vertex

    vertex
    33 минуты назад

    fullА как рапортовали про готовность к пожароопасному сезону, как рапортовали!


    Так и учения проводили же эффективные. Как в Тыгде.

  • Елена2

    Елена2
    33 минуты назад

    Там Игнатьевская усадьба деревянная рядом , пал там совершенно не нужен

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