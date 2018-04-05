На окраине Благовещенска пожарные борются с огнем (видео)

В четверг вечером, 4 апреля, в окрестностях Благовещенска замечены неконтролируемые палы. В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, на котором видно, как горит обочина вдоль Игнатьевского шоссе в районе кафе «Панорама».

В пресс-службе областного управления МЧС сообщали, что ранним вечером действительно был пал в этом районе. Его тушили две спецмашины и девять человек.

До сих пор горит трава немного дальше от областного центра. Пал идет в районе 9–10 километра Игнатьевского шоссе. Там с огнем борются 49 человек.