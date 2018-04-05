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Благовещенцы жалуются на необоснованное повышение цен на яйца к Пасхе

Благовещенцы жалуются на необоснованное повышение цен на яйца к Пасхе

Накануне Пасхи, когда многие, по традиции, красят яйца, в Благовещенске цены на этот продукт резко выросли. Еще 5 марта, по данным Амурстата, средняя стоимость яиц составляла примерно 59 рублей, а 2 апреля – уже 67 рублей за десяток. Максимальная цена за яйца высшей категории достигает 77 рублей.

Амурские антимонопольщики проверят, законно ли в Благовещенске повысили цены на яйца.

«Скажу, что это грабеж народа», – считает жительница Благовещенска. «И раньше так было, тоже к празднику все дорожало, сколько я живу. А должно быть по идее наоборот, правда? Христианский же праздник», – считает еще одна горожанка.

В антимонопольную службу Амурской области поступило две жалобы на повышение цены на яйца.

«В настоящее время нами проводятся проверки по данному факту, направлены запросы в торговые сети поставщикам с целью, чтобы обосновали причины повышения данных цен», – рассказал главный специалист-эксперт отдела антимонопольной службы контроля и контроля власти УФАС по Амурской области Дмитрий Никулин.

По закону магазины могут устанавливать цены самостоятельно, в зависимости от спроса и предложения. Это не распространяется на социально значимые продукты, к которым относятся и яйца. Если товар будет стоить выше 30 % от установленной цены, то такой компании грозит наказание.

Просмотров всего: 788

#происшествия #религия #торговля #цены

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Комментарии
Показать все (39) Обсудить на форуме
  • Rak900

    Rak900
    2 часа назад

    покупаем коричневые яйца и профит.. красить не надо

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Спрос рождает предложение.

    Хотели капитализм? Черпайте обеими руками.

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    2 часа назад

    Дорого яичко ко Христову дню...

  • Анна К

    Анна К
    2 часа назад

    В Зее (магазин "Прима" в "Пирамиде") сегодня видела белореченские по 83,80 руб. за десяток. Есть и дешевле.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    2 часа назад

    ничего личного,у барыг-бизнес

    знают ведь,что все равно купят

    спрос определяет предложение?

    спрос повышает цену!

    только вернется ли цена на стартовые после ажиотажа?

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    2 часа назад

    Oldlord

    Спрос рождает предложение.

    Хотели капитализм? Черпайте обеими руками.



    бггг

    сидит такой:

    - а я ведь в 92-м вам кричал: астанавитесь!.. не послушались меня? черпайте теперь обеими руками.

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Как раз обоснованное повышение )

  • Парус

    Парус
    1 час назад

    Безусловно, рост цен должен контролироваться. Но я иногда думаю- люди, а в каком количестве вы их красите? Ведь даже десятка хватает за глаза. Мы ранее покрасим штук 6-8- когда дети маленькие были- чисто из развлечения- нравилось им. Никто не ест. Приходилось салат стругать какой нибудь с яйцами.

  • Тундра

    Тундра
    1 час назад

    Их же не нужно 500 штук. Переплата за пару десятков яиц 16 рублей. Дорого не берите. Лучше дороже, но всем хватит. Хоть какой-то ограничитель от жадности. Можно пройти пешком от магазина сэкономив аж 23! рубля

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    А если Киндер--сюрпризами заменить?

    Интересно, какими красками Киндеры надо красить? Фломастеры подойдут?

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Парус

    Никто не ест. Приходилось салат стругать какой нибудь с яйцами.



    И я красить не буду. В прошлом году нажарила чебуреков - красота. Все лучше, чем куличи.

  • Парус

    Парус
    1 час назад

    В Буланжери куличи и пасхи за 300-400 рублей в прошлом году «мели». Люди брали по 10-12 штук. Выносили коробками. На мой взгляд сказать что они вкусные- не могу- хлеб с изюмом, да и хлеб. Всегда думаю- ну вот куда? Лишь бы было?И всего- по много- яйца, куличи...

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Парус

    В Буланжери куличи и пасхи за 300-400 рублей в прошлом году «мели». Люди брали по 10-12 штук. Выносили коробками. На мой взгляд сказать что они вкусные- не могу- хлеб с изюмом, да и хлеб. Всегда думаю- ну вот куда? Лишь бы было?И всего- по много- яйца, куличи...



    Правильно. Наберут всякой дряни, а потом на водку денег нет.



  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Парус

    В Буланжери куличи и пасхи за 300-400 рублей в прошлом году «мели». Люди брали по 10-12 штук. Выносили коробками. На мой взгляд сказать что они вкусные- не могу- хлеб с изюмом, да и хлеб. Всегда думаю- ну вот куда? Лишь бы было?И всего- по много- яйца, куличи...



    кризис в стране,голод,денег нет,мрут люди сотнями миллионов (но от нас скрывают все) от недоедания,вот и набирают в кредиты хлеба и яиц впрок

    а вдруг завтра-война,а на столе пасхи нету с яйцами?

    как жыть дальше,ужосс

    угадай,кто виноват

  • Парус

    Парус
    1 час назад

    Как водка, кагор однако)))

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Парус

    В Буланжери куличи и пасхи за 300-400 рублей в прошлом году «мели». Люди брали по 10-12 штук. Выносили коробками. На мой взгляд сказать что они вкусные- не могу- хлеб с изюмом, да и хлеб. Всегда думаю- ну вот куда? Лишь бы было?И всего- по много- яйца, куличи...



    Сегодня в Самбери попробовал творожный кулич.

    Вкусно и недорого. Взял к завтраку. )

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Myxira

    Парус

    Никто не ест. Приходилось салат стругать какой нибудь с яйцами.



    И я красить не буду. В прошлом году нажарила чебуреков - красота. Все лучше, чем куличи.



    Хорошее дело.

  • виталя1979

    виталя1979
    1 час назад

    если так посудить то надо нам на все жаловаться в антимонопольную службу -везде все повышают необосновано. Тока вот антимонопольщикам скорее всего это не особо интересно. Если только сверху не скажут.

  • Парус

    Парус
    1 час назад

    Мы свою пасху отметили уже, так что... Торт сделаю, в честь воскресенья.Мяты в баккарди намешаю...

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Парус

    Мы свою пасху отметили уже, так что... Торт сделаю, в честь воскресенья.Мяты в баккарди намешаю...



    католическая была в прошлое воскресенье,ага

    есть еще одна,неделю празднуется

    а в следующее воскресенье-православная

  • славянский

    славянский
    1 час назад

    Страусов пора выращивать

    Вот это яйца!

  • Парус

    Парус
    1 час назад

    Cемен Васильевич А.

    Парус

    Мы свою пасху отметили уже, так что... Торт сделаю, в честь воскресенья.Мяты в баккарди намешаю...



    католическая была в прошлое воскресенье,ага

    есть еще одна,неделю празднуется

    а в следующее воскресенье-православная



    Это у христиан так. А у иудеев она неделю- гуляй не хочу. Завтра заканчивается)))

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Парус

    Как водка, кагор однако)))



    А какой нынче кагор? Та же водка, только с краской и ароматизатором.



    Пример. Взял в обычном супермаркете кагор (рублей за 150). Но, понты дороже, подстраховался в алкомаркете кагором ценой под тысячу.



    Разница во вкусе есть. Но не в пользу дорогого кагора.



    Пошел и взял несколько бутылок дешевого. С запасом. На год должно хватить.



  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    вот я и говорю о чем,только в этом году узнал,что по-разному празднуют Пасху

    в смысле по датам

    да и по срокам

  • Парус

    Парус
    1 час назад

    Не завтра, до 7). Чего то думала сегодня уже пятница)))Удобно так, у кого семья разноплановая. Одна пасха закончилась, другая случилась.

  • Парус

    Парус
    1 час назад

    Хмык

    Парус

    Как водка, кагор однако)))



    А какой нынче кагор? Та же водка, только с краской и ароматизатором.

    Пример. Взял в обычном супермаркете кагор (рублей за 150). Но, понты дороже, подстраховался в алкомаркете кагором ценой под тысячу.

    Разница во вкусе есть. Но не в пользу дорогого кагора.

    Пошел и взял несколько бутылок дешевого. С запасом. На год должно хватить.



    Какой- не знаю. Мы крепленые вина не употребляем. Сухое, максимум- полусухое. Географического названия.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    славянский

    Страусов пора выращивать

    Вот это яйца!



    Свои всегда лучше, ага.



  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Хмык,как можно?

    Так на все годы сколько надо?

    Своих

    Ну у нормального без отклонений мужика-только на два года

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Чо делать

    Свои-низачто!

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Парус

    Хмык

    Парус

    Как водка, кагор однако)))





    Какой- не знаю. Мы крепленые вина не употребляем. Сухое, максимум- полусухое. Географического названия.



    Вино должно быть мокрое. А не сухое или полужижкое.



  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    Фи...

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    http://forum.amit.ru/index.php/topic,247000.msg6478076.html#msg6478076

    такие цены уже давно..

    сегодня в КиК яйцы по 77 за десяток были,отборные,или 1 категории упакованные.

    амуринфо,не ведитесь на дезу

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Парус

    сказать что они вкусные- не могу- хлеб с изюмом, да и хлеб



    У меня так сын всегда говорит: хлеб с изюмом

    Пекла куличи ровно до того момента, пока не услышала старинную примету: кривой кулич - к болезни в семье, осевший, плохо поднявшийся - к покойнику. Вот с той поры, дабы не забивать себе голову глупостями, печь их перестала. А готовые, по определению сына - хлеб с изюмом. Да еще за не малые деньги. Поэтому, ранее пекла рулеты, булки, а теперь опробовала чебуреки

  • Цунай

    Цунай
    57 минут назад

    Перекрёсток сегодня 81 руб

  • Myxira

    Myxira
    56 минут назад

    Цунай

    Перекрёсток сегодня 81 руб



    Переждать аврал.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    19 минут назад

    Так стоп!

    Одна цитата какой то тётки и 2 жалобы, это благовещенцы жалуются?

    Вам заняться нечем?

    В мае напишу жалобу на необоснованное повышение цен на мороженное, кондиционеры, установку окон, летнюю одежду.

    В декабре на шубы, зимнюю резину, искусственные елки.

    Посмотрим как работает наша антимонопольная служба.

  • Хончо

    Хончо
    7 минут назад

    А вот ни разу не было новости о том, что благовещенцы жалуются на повышение цен в меню кафе и ресторанов города! сколько в счете написали столько и чехлят безропотно, а тут гляди на 16 рублей яйца подорожали, караул!

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    4 минуты назад

    Myxira

    Парус

    сказать что они вкусные- не могу- хлеб с изюмом, да и хлеб



    У меня так сын всегда говорит: хлеб с изюмом

    Пекла куличи ровно до того момента, пока не услышала старинную примету: кривой кулич - к болезни в семье, осевший, плохо поднявшийся - к покойнику. Вот с той поры, дабы не забивать себе голову глупостями, печь их перестала. А готовые, по определению сына - хлеб с изюмом. Да еще за не малые деньги. Поэтому, ранее пекла рулеты, булки, а теперь опробовала чебуреки



    ерунда все эти приметы

    я раз в жизни пыталась испечь куличи

    все получились кривые, косые, не поднялись вообще

    севшие какие то, вязкие внутри

    однако никто не заболел, ни тем паче не умер

    но тоже больше не пытаюсь даже с тестом дрожжевым подружиться

    не мое это

  • vertex

    vertex
    2 минуты назад

    Значит еще время не подошло для примет. Один из бывших начальничков подгаживал подленько, так в начале этой недели узнал, что он на прошлой недели помер.

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