Благовещенцы жалуются на необоснованное повышение цен на яйца к Пасхе

Накануне Пасхи, когда многие, по традиции, красят яйца, в Благовещенске цены на этот продукт резко выросли. Еще 5 марта, по данным Амурстата, средняя стоимость яиц составляла примерно 59 рублей, а 2 апреля – уже 67 рублей за десяток. Максимальная цена за яйца высшей категории достигает 77 рублей.

Амурские антимонопольщики проверят, законно ли в Благовещенске повысили цены на яйца.

«Скажу, что это грабеж народа», – считает жительница Благовещенска. «И раньше так было, тоже к празднику все дорожало, сколько я живу. А должно быть по идее наоборот, правда? Христианский же праздник», – считает еще одна горожанка.

В антимонопольную службу Амурской области поступило две жалобы на повышение цены на яйца.

«В настоящее время нами проводятся проверки по данному факту, направлены запросы в торговые сети поставщикам с целью, чтобы обосновали причины повышения данных цен», – рассказал главный специалист-эксперт отдела антимонопольной службы контроля и контроля власти УФАС по Амурской области Дмитрий Никулин.

По закону магазины могут устанавливать цены самостоятельно, в зависимости от спроса и предложения. Это не распространяется на социально значимые продукты, к которым относятся и яйца. Если товар будет стоить выше 30 % от установленной цены, то такой компании грозит наказание.