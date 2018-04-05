В Благовещенске сутки не могли устранить порыв из-за припаркованных машин

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В трех многоквартирных домах Благовещенска – улица Калинина, 68, 68/4, и Горького, 168, со среды, 4 апреля было отключено водоснабжение из-за порыва. Однако сотрудники «Амурводоканала» сутки не могли приступить к работе, так как место порыва закрывали припаркованные автомобили.

Жительница дома Марина рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо», что порыв в водопроводе примерно в одном и том же месте у них происходит пятый раз в году. «Но делать нечего: ждем мы, когда вновь починят водопровод, – рассказал Марина. – Но со вчерашнего дня, оказывается, работы не были сделаны. В "Амурводоканале" мне сказали, что это произошло из-за автомобилей, припаркованных на месте порыва. Чтобы их убрать, необходимо получить официальное разрешение. Но его не было».

В диспетчерской «Амурводоканала» корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что проблема с машинами, перегородившими доступ к месту ремонта, решена. Сотрудники предприятия приступили устранению аварии. Работы надеются завершить либо ночью, либо утром в пятницу, 6 апреля.