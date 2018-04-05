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сегодня, 20:01 10

В Благовещенске сутки не могли устранить порыв из-за припаркованных машин

В Благовещенске сутки не могли устранить порыв из-за припаркованных машин
Фото: NewsTracker

В трех многоквартирных домах Благовещенска – улица Калинина, 68, 68/4, и Горького, 168, со среды, 4 апреля было отключено водоснабжение из-за порыва. Однако сотрудники «Амурводоканала» сутки не могли приступить к работе, так как место порыва закрывали припаркованные автомобили.

Жительница дома Марина рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо», что порыв в водопроводе примерно в одном и том же месте у них происходит пятый раз в году. «Но делать нечего: ждем мы, когда вновь починят водопровод, – рассказал Марина. – Но со вчерашнего дня, оказывается, работы не были сделаны. В "Амурводоканале" мне сказали, что это произошло из-за автомобилей, припаркованных на месте порыва. Чтобы их убрать, необходимо получить официальное разрешение. Но его не было».

В диспетчерской «Амурводоканала» корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что проблема с машинами, перегородившими доступ к месту ремонта, решена. Сотрудники предприятия приступили устранению аварии. Работы надеются завершить либо ночью, либо утром в пятницу, 6 апреля.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Парус

    Парус
    2 часа назад

    Ну осенью же там «ремонтировали». Был порыв. Тоже сутки без воды сидели. И вот опять. Пошли уже вторые сутки. Возникает желание принести свою посуду министру ЖКХ, а не намывать в тазах.Помню, помню, как некто Бонифаций восторгался- «уровнем обслуживания».

  • дмитрий 2018

    дмитрий 2018
    2 часа назад

    Отмазались.....

  • Парус

    Парус
    1 час назад

    И самое главное, каждый год проходят «технические испытания». Для чего? Кто из подписывает? С какой целью? Если через неделю на том же самом месте вода хлестала снова. И вот опять.

  • DVA

    DVA
    1 час назад

    Горького 163 сидит без воды, а не 168...

  • DVA

    DVA
    1 час назад

    Беспредел какой-то! Вчера приехали специально в 17 ч (чтоб никуда уже не пожаловаться)) перекрыли и уехали, и не в машинах дело то вовсе... И сегодня с утра кое как раскачались к 9 ч, а в 11:40 уже на обед ушли... Ещё и копать стали не там где надо, промахнулись. Зло берет от этого отношения! Вторые сутки без воды с новорожденным ребенком на руках. Ни кушать сварить, ни постирать, ни помыть...

  • Парус

    Парус
    1 час назад

    И в туалет не сходить. Кинуть адресок министра? Завтра с утраа в душ к нему пойдём. И в туалет.

  • kotofei

    kotofei
    1 час назад

    то щит рекламный мешает, то машины... всегда найдут причину

  • DNEpokr

    DNEpokr
    59 минут назад

    Возмущению нет предела! Пошли вторые сутки как всякой воды и канализации.В предыдущие случаи АКС как-то более оперативно ! А вообще с 2005г. это уже,наверное, 7 по счету порыв в этом месте.Складывается впечатление,что АКС очень нравится приезжать на аварии в это место! Никаких кардинальных мер не принято!

  • Хмык

    Хмык
    47 минут назад

    DNEpokr

    Возмущению нет предела! Пошли вторые сутки как всякой воды и канализации.В предыдущие случаи АКС как-то более оперативно ! А вообще с 2005г. это уже,наверное, 7 по счету порыв в этом месте.Складывается впечатление,что АКС очень нравится приезжать на аварии в это место! Никаких кардинальных мер не принято!



    Если принимать кардинальные меры, то Водоканал без работы останется. А так все приделе.



    И это...в туалет, в душ, чаю вскипятить, сварить- это к министру ЖКХ. А его самого прорыв - латать. Если за один раз не может нормального ремонта организовать.



  • vertex

    vertex
    35 минут назад

    Водоканал без работы не останется, благодаря "эффективному руководству" местных ставленников их кучей замов и всяких замзамов и, естественно износу советских сетей, на которые навешивают все новые строения. когда сансаныч был министром жкх, почему такие вопросы не задавали?

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