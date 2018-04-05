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5апреля
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В музее открылась выставка благовещенского скульптора Карнабеды

В музее открылась выставка благовещенского скульптора Карнабеды

«Жизнь моя – работа» – персональная выставка скульптора Николая Карнабеды с таким названием открылась в Амурском областном краеведческом музее. Он является автором мемориальных комплексов и памятников, которые украшают улицы Благовещенска и других населенных пунктов Приамурья.

Карнабеда бросил работу в сельском хозяйстве и пришел разнорабочим в художественные мастерские. А потом стал заслуженным художником России и членом Союза российских писателей. Самые известные его работы: памятники графу Николаю Муравьеву-Амурскому, Герою России Артуру Волошину, маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому, Святителю Иннокентию Вениаминову.

В день своего рождения – на юбилей – Николай Карнабеда принимал поздравления друзей и коллег в краеведческом музее. Здесь открылась персональная выставка скульптора «Жизнь моя – работа».

«Все работы, которые я делал – я делал от эскиза до воплощения в материал. Это очень трудно. У Микеланджело были ученики и подмастерья, а я все делаю один. Поэтому и работ так мало», – рассказал Николай Карнабеда.

На выставке представлено около 30 работ из художественной коллекции музея и мастерской скульптора. Среди них имеются эскизы и макеты к памятникам, статуэтки, бюсты. Здесь же – фотографии из мастерской скульптора, графические портреты близких людей. Отдельный комплекс посвящён литературному творчеству Николая Карнабеды. Он выпустил несколько сборников стихотворений и рассказов.

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#культура #США

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