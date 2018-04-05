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сегодня, 19:07 1

В центре Благовещенска мусорные контейнеры обрастают свалкой

В центре Благовещенска мусорные контейнеры обрастают свалкой

В центре Благовещенска зона для мусора возле дома по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 52, превращается в запущенную свалку. Жители сообщили, что около двух месяцев назад здесь перестали вывозить мусор, который находился вне контейнеров, а уже несколько дней и сами контейнеры никто не очищает.

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница областного центра Ирина. «Эта мусорка не наша, она относится к дому по улице Богдана Хмельницкого, 52 – здесь находится общежитие связи. А мы постоянно ходим мимо и видим эту неприглядную картину».

Женщина рассказала, что раньше это место было достаточно чистым. На мусорной площадке стоят два контейнера, за ними есть небольшое пространство, куда сваливали крупногабаритный мусор.

И вот этот мусор не вывозится уже месяца два. Он постоянно накапливался, захламляя пространство и превращая окружающее пространство в свалку.

«В прошлый понедельник, 26 марта, мы обратились в городское управление ЖКХ по телефону и рассказали о сложившейся проблеме, – пояснила Ирина. – Тогда нам сказали, что посмотрят, ничего больше не обещали. Правда, сказали, что лучше бы написать заявление. Но я этого не сделала: все-таки это не наша свалка, я просто мимо прохожу».

Женщина не знает, подъезжали ли на место специалисты ЖКХ. Но примерно с 1 апреля перестали вывозить даже мусор из контейнеров. Пакеты стали накапливаться повсюду, сильный ветер последних дней разносит отходы по двору.

Редакция ИА «Амур.инфо» обратилась за комментарием в администрацию Благовещенска.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    38 минут назад

    видимо московские блогеры виноваты

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