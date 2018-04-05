В благовещенской пекарне освящают куличи

На прилавках магазинов Благовещенска появилась традиционная пасхальная выпечка. Куличи поступают в продажу уже освященными. Для этого в одну из пекарен Благовещенска пригласили православного священника. Святой водой он окропил не только готовые куличи, но и тесто для будущей выпечки и даже самих работников.

После окропления святой водой эти куличи станут символом великого праздника. По традиции, христиане пекут куличи на Пасху. Обычно, куличи начинают выпекать в четверг, в субботу их освящают в храмах. В этой пекарне обряд освящения проводят прямо на месте.

Отец Сергий из Благовещенской епархии окропил святой водой не только готовую продукцию, но также тесто, печи и самих сотрудников, которые пекут куличи. Кстати, здесь используют собственный рецепт их приготовления. Никаких изысканных ингредиентов, всё просто и традиционно. Тесто для пасхального хлеба только сдобное.

Куличи выпускают трех видов: 100, 300 и 500 граммов. После замеса тесто 2,5 часа подходит, и только потом отправляется на формовку.

«На данный момент происходит раскидка теста. Мы формуем, ставим его в расстойку, оно поднимается, пекарь выпекает, мы украшаем», – рассказала кондитер Надежда Ширяева.

Печь куличи здесь будут плоть до праздника - 24 часа в сутки. А первые освященные куличи уже отправились на прилавки магазинов. И не только Благовещенска, но и других районов Амурской области. Всего здесь выпекают около 6 тысяч пасхальных символов в сутки, каждый из которых станет украшением праздничного стола в грядущее воскресенье.