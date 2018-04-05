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сегодня, 18:18 3

В Первомайском парке появится велосипедная трасса памп-трек

В Первомайском парке появится велосипедная трасса памп-трек

В Благовещенске на территории Первомайского парка в 2018 году откроют велосипедную трассу. На специально огороженном участке неподалеку от спорткомплекса «Юность» ее построят из гравийно-суглинковой смеси. Доступ к трассе будет возможен как со стороны парка, так и со стороны «Юности».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2017 году выбранный участок был огорожен, здесь провели освещение. До наступление зимы подготовили трассу, расчистили территорию от завалов. Зимой руководство «Юности» установило на месте будущей велодорожки лыжню.

Весной работы начнутся сразу после оттаивания грунта. Для установки трассы памп-трек необходимо завезти около 200 кубометров гравийно-суглинковой смеси. После этого будут проводиться работы по трамбовке грунта, строительства уклонов. Эти работы будут делать велосипедисты-любители и спортсмены, сообщает пресс-служба городской администрации.

Будущая трасса будет закольцована, ее общая протяженность – несколько десятков метров. На ней практически не будет ровных участков, а лишь чередование ям, кочек, контр-уклонов.

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#отдых #спорт

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Кто то видел зимой там лыжню? Я много фоток выкладывал про этот отрезанный от парка кусок территории ни лыжни , ни лыжников я там не видел. А вот в самом парке была и лыжня как прежде и лыжники. Кстати, а почему бы парку не выделить денег на строительство той же самой велодорожки? Зачем у парка отнимать землю в пользу стадиона, а затем стадиону деньги выделять? Ведь и то и это городское имущество. Что за танцы такие мудрёные вытанцовывает наша администрация и для чего?

  • vertex

    vertex
    45 минут назад

    А с той кривой велодорожкой в кустах, вдоль Новотройки в сторону помойки, чего делать будут, освоили за счет бюджета?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    3 минуты назад

    Катаются там люди, еще в марте видели.

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