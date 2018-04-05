"Крылья": Веронике нужны родители, готовые вырастить яркую личность

Маленькой героиней социального проекта «Крылья» стала трехлетняя Вероника. Девочка живет в благовещенском Доме ребенка. Малышке нужны любящие родители.

Вероника попала в Дом ребенка в четыре месяца. Но искать приемных родителей ей начали недавно – после того как маму девочки лишили родительских прав. Про Веронику воспитатели говорят: она особенная, сильная от природы личность.

«Когда мы говорим про Веронику, хочется говорить не про медицину, а про девочку как личность. Она лидер в группе, она не будет просто так терпеть подавление. Вероника, можно сказать, звезда в своем возрасте. Очень осознанно относится к жизни, к миру. Ей нужны родители, готовые вырастить яркую личность», – говорит заместитель главного врача Дома ребенка Наталья Игнатенко.

В Доме ребенка Вероника развивалась по возрасту. А сейчас, уже как старшая сестра, нередко берет опеку над младшими детьми. Помнит много сказок и любит рассказывать стихи. «Она была капризная, боялась всех. Но росла, привыкала, развивалась. И вот такая выросла! Сейчас ей три года, она многое умеет, много знает, хорошо разговаривает – употребляет сложные предложения, личные местоимения», – перечисляет Наталья Игнатенко.

В ноябре Веронике исполнится четыре года. Если до дня рождения для девочки не найдется семья, ее отправят в социально-реабилитационный центр «Мечта», а потом – в детский дом, где ребенку заново придется привыкать к новой жизни. В Доме ребенка надеются, что малышку заберут в семью новые мама и папа.