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Детская шалость привела к палу в Благовещенском районе

Детская шалость привела к палу в Благовещенском районе
Фото: vladnews.ru

В Приамурье продолжаются рейды по предупреждению природных пожаров и палов. Нередко к возгоранию приводят детские шалости. Один из таких инцидентов на днях произошел в Благовещенском районе.

В результате детской шалости с огнем случился пал на окраине села Усть-Ивановка. Как выяснилось, возгорание устроили двое несовершеннолетних – 2002 и 2004 годов рождения. Происшествием займется отделение по делам несовершеннолетних УМВД России по Амурской области.

Кроме того, в Архаринском районе возгорание сухой растительности допустил монтер пути «Российских железных дорог». Это произошло у полосы отвода железной дороги в границах населенного пункта Бон в результате неосторожного обращения с огнем. В отношении мужчины возбуждено дело об административном нарушении. Ему предстоит заплатить штраф, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Рейды в Приамурье проводятся ежедневно, они будут продолжаться до нормализации лесопожарной обстановки в регионе.

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#пожары #природа #происшествия

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