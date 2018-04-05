Благовещенка делает пряничные пасхальные яйца (фото)

Жительница Благовещенска Елизавета Соболева к празднику Пасхи изготавливает необычные яйца – пряничные. Пасхальные кондитерские изделия пользуются популярностью у горожан. На создание одного сладкого яйца уходит около двух часов. Такой подарок может храниться до полугода.

Елизавета Соболева печет не обычные пряники, а пряничные яйца. Технологию изготовления она освоила три года назад. Все началось с пряничных новогодних шаров. Затем пришла идея печь яйца к Пасхе. В составе теста – мука, яйца, сливочное масло, мед и сахар. Для вкуса и цвета в смесь добавляются апельсиновая цедра и какао.

«Выпекаются объемные пряники на специальных формочках. Их особенность в том, что таких формочек в Благовещенске нет. Одна форма стоит 480 рублей», – рассказывает мастерица. Формочки Елизавета Соболева заказывала в Чехии.

Половинки будущих пряничных яиц отправляются в духовку. Испеченным пряникам нужно дать остыть. А затем мастер раскрашивает готовые кондитерские изделия. Для этого нужны кисти, яичный желток и сухие красители. «Если вы возьмете жидкие красители, то эта смесь получится еще более жидкой, и через краску будет просвечиваться пряник», – предупреждает Елизавета.

Краску наносят в два слоя, чтобы цвет был ярче и появился глянец. Пряничные яйца можно покрыть и сахарной глазурью, делится секретами хозяйка. После того как высохнет краска, можно наносить рисунок. Это может быть надпись «Христос воскрес» или узор как на яйцах Фаберже.

«Один раз была такая история. Теперь смешная, но тогда она меня расстроила. Я отправила такие яйца в подарок в посылке. Посылку не пропустила служба авиационной безопасности, решив, что это взрывчатое вещество», – рассказывает Елизавета. Службу охраны тогда смутила начинка внутри пряничного яйца. Хозяйка кладёт туда шоколадные конфеты – сюрприз для клиентов.

Раскрашенные половинки яиц склеивают сахарной глазурью. Финальный штрих – установка готовых яиц на пряничную подставку. На изготовление одного пряничного яйца уходит около двух часов. При том что храниться такое пасхальное кондитерское изделие может до полугода, а то и больше. Есть такую красоту очень жалко.