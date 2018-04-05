Застрявшие в Хэйхэ благовещенцы: китайских водителей без очереди пропускают к понтонному мосту (видео)

Порядка двухсот благовещенских грузовиков остаются на китайском берегу Амура, не имея возможности проехать по понтонной переправе из Хэйхэ в Благовещенск. По словам амурских предпринимателей, китайские водители прорываются вперед, подрезают российские машины и даже кидаются на россиян с монтажками.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», несколько дней назад амурские водители грузовиков, которые вывозили в Китай сою и возвращались порожняком в Благовещенск, столкнулись с проблемой: по понтонному мосту пропускали практически только китайские машины. Приближается завершение работы моста, поэтому китайская сторона стремится пропустить как можно больше своих автомобилей. В течение последних трех дней на правом берегу Амура скопилось более 200 российских грузовиков.

Вопросом занялось областное министерство ВЭСТиП. Оно обратилось в портовую канцелярию Народного правительства Хэйхэ с просьбой при выпуске автомобилей придерживаться принципа паритетности и очередности, независимо от их государственной принадлежности.

Однако, как сообщают застрявшие водители, в четверг, 5 апреля, ситуация радикально не изменилась. «Как стояли в очереди, так и стоим, – заявил благовещенец Андрей. – Китайские водители выезжают на встречную, подрезают, кидаются с монтажками, угрожают. А мы же не можем здесь драку устроить».

Он рассказал, что многие водители четвертый день вынуждены ночевать в холодных машинах. Уехать в гостиницу можно, но они боятся, что их опять опередят китайцы. Та же проблема с горячей едой – до нее надо ехать полтора–два километра. Но водители не рискуют отлучаться, чтобы не пропустить шанс уехать в Благовещенск.

По словам Андрея, 5 апреля на российскую сторону уехали 25 российских машин. Остается еще около двухсот. Он прислал в редакцию видеозапись того, как китайские машины не дают россиянам возможности пересечь понтонный мост. И добавил, что послал записи в Москву на центральные телеканалы.