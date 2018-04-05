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Застрявшие в Хэйхэ благовещенцы: китайских водителей без очереди пропускают к понтонному мосту (видео)

Застрявшие в Хэйхэ благовещенцы: китайских водителей без очереди пропускают к понтонному мосту (видео)

Порядка двухсот благовещенских грузовиков остаются на китайском берегу Амура, не имея возможности проехать по понтонной переправе из Хэйхэ в Благовещенск. По словам амурских предпринимателей, китайские водители прорываются вперед, подрезают российские машины и даже кидаются на россиян с монтажками.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», несколько дней назад амурские водители грузовиков, которые вывозили в Китай сою и возвращались порожняком в Благовещенск, столкнулись с проблемой: по понтонному мосту пропускали практически только китайские машины. Приближается завершение работы моста, поэтому китайская сторона стремится пропустить как можно больше своих автомобилей. В течение последних трех дней на правом берегу Амура скопилось более 200 российских грузовиков.

Вопросом занялось областное министерство ВЭСТиП. Оно обратилось в портовую канцелярию Народного правительства Хэйхэ с просьбой при выпуске автомобилей придерживаться принципа паритетности и очередности, независимо от их государственной принадлежности.

Однако, как сообщают застрявшие водители, в четверг, 5 апреля, ситуация радикально не изменилась. «Как стояли в очереди, так и стоим, – заявил благовещенец Андрей. – Китайские водители выезжают на встречную, подрезают, кидаются с монтажками, угрожают. А мы же не можем здесь драку устроить».

Он рассказал, что многие водители четвертый день вынуждены ночевать в холодных машинах. Уехать в гостиницу можно, но они боятся, что их опять опередят китайцы. Та же проблема с горячей едой – до нее надо ехать полтора–два километра. Но водители не рискуют отлучаться, чтобы не пропустить шанс уехать в Благовещенск.

По словам Андрея, 5 апреля на российскую сторону уехали 25 российских машин. Остается еще около двухсот. Он прислал в редакцию видеозапись того, как китайские машины не дают россиянам возможности пересечь понтонный мост. И добавил, что послал записи в Москву на центральные телеканалы.

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#Китай #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    2 часа назад



    Вопросом занялось областное министерство ВЭСТиП. Оно обратилось в портовую канцелярию Народного правительства Хэйхэ с просьбой при выпуске автомобилей придерживаться принципа паритетности и очередности, независимо от их государственной принадлежности.

    Однако, как сообщают застрявшие водители, в четверг, 5 апреля, ситуация радикально не изменилась. «Как стояли в очереди, так и стоим, – заявил благовещенец Андрей. – Китайские водители выезжают на встречную, подрезают, кидаются с монтажками, угрожают.



    Адекватные санкции будут? Или лучше с собой работников министерства водителям брать, в случае чего, от китайских монтажек прикрываться.

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    логично было бы в такой ситуации на нашей таможне "террор" активным китайцам устроить, тогда возможно перестанут подрезать и кунг-фу показывать, зная, что их ждет только соль (без хлеба) на российской стороне и они будут также в машине сидеть без еды ожидая контроль до тех пор, пока российские машины из Китая не вернутся.

  • Astoriya

    Astoriya
    1 час назад

    Такая же ситуация ежедневно и на пассажирской таможне. Пока они всех китайцев не выпустят наших не пускают. Мы были свидетелями как наших возмутившихся россиян китайцы просто не выпустили, перед их носом позакрывали все окна и все, мы уехали а они остались. Нашей таможне надо аналогично с ними поступать, но нет же, и здесь они везде первые.

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    наши в правительстве боятся что ли лишний раз китайцам свое неудовольствие показать? Прикормленные? Пока не начнем требовать к себе уважения, никто уважать не будет. сегодня водителей подвинули, а завтра тех же чиновников, когда пойдут на пенсию, будут мурыжить на таможне. Решение об ответных действиях должно было быть принято в первый же день, когда поступила жалоба от водителей. А китайцы, похоже, выдавливают с водителей взятки. Это мы типа дружим с ними, а как же они тогда относятся к тем, с кем не дружат )))

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад

    6 дней назад:

    Историческое событие: из Приамурья в Китай отправлена первая официальная партия пшеницы

    Цитата оттуда: "Кстати, уехавшие на соседний берег машины с пшеницей до сих пор не могут вернуться на российскую сторону. Из-за приближения даты остановки навигации на китайской стороне стараются в первую очередь пропускать свои грузы. В минсельхозе надеются, что ситуация разрешится в ближайшее время."

    ....

    тхех.

    ситуация уже как минимум две недели такая

    как я понимаю

  • vertex

    vertex
    36 минут назад

    Вот и вся работа министерства. Результат водители сказали.

  • Tehnik

    Tehnik
    26 минут назад

    Снарядите туда Игоря Путилова. Пусть решит вопрос.

  • Myxira

    Myxira
    22 минуты назад

    ФИО

    а как же они тогда относятся к тем, с кем не дружат )))



    они и не дружат ни с кем. никогда ))

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