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5апреля
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сегодня, 16:32 0

За три месяца аэропорт Благовещенска обслужил почти 90 тысяч пассажиров

За три месяца аэропорт Благовещенска обслужил почти 90 тысяч пассажиров

За январь, февраль и март 2018 года услугами аэропорта Благовещенска воспользовались 88 708 пассажиров. По сравнению с первым кварталом 2017 года этот показатель увеличился на 17 %.

На внутренних воздушных линиях аэропорт обслужил 71 932 пассажира. По сравнению с аналогичным показателем 2017 года зафиксирован рост на 17,8 %.

Что касается международных воздушных линий, то здесь пассажиропоток составил 16 776 пассажиров, увеличившись на 13,8 %. По-прежнему популярными международными направлениями остаются Пхукет, Утапао (Таиланд) и Нячанг (Вьетнам).

Общее количество взлетов и посадок в аэропорту за три месяца составило 630. Это на 16,2 % выше аналогичного показателя 2017 года. На внутренних регулярных авиарейсах увеличение числа взлетов и посадок составило 11,7 %.

Объем обработанных аэропортом грузов и почты за январь-март 2018 года составили 644,1 тонны, сообщается на сайте благовещенского аэропорта.

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#транспорт

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