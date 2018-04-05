В Приамурье стартовала регистрация участников Тотального диктанта

Фото: www.amursu.ru

Основной площадкой акции является Амурский государственный университет. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в вузе проводили подготовку к написанию Тотального диктанта. 14 апреля АмГУ готов принять 500 участников. Вторая площадка закрытая – это Центр библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих Амурской областной научной библиотеки имени Н.Н. Муравьева-Амурского. Новой площадкой в этом году выступит главное благовещенское отделение Почты России, расположенное по адресу: Пионерская, 27. Правда, количество мест здесь ограничено – всего 30. Кстати, в этом году участники акции могут написать диктант специальными ручками: 235 тысяч черных и красных ручек разослала Почта России.

Акция пройдёт в 1 000 городов в 75 странах. Среди традиционных площадок, которые откроются в школах, вузах и библиотеках, будут и необычные. Так, проверить грамотность смогут пассажиры поездов и встречающие, которые 14 апреля окажутся на железнодорожных вокзалах Москвы (Казанский, Курский, Рижский, Ярославский), Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Жители Челябинска впервые смогут написать диктант на колесе обозрения. Во второй раз текст диктанта будет написан в троллейбусе между Алуштой и Симферополем на высоте 752 метра. В Омске к Тотальному диктанту присоединилась исправительная колония: желание написать диктант высказал один из заключенных.

В Альметьевске, Уфе, Франкфурте-на-Майне (Германия), Веве (Швейцария) и других городах будут организованы площадки, где позаботились о тех, кому не с кем оставить ребенка: пока родители пишут диктант, детей займут аниматоры и воспитатели. Постоянно растет число площадок, подходящих людям с ограниченными возможностями. Такие площадки получают специальную отметку в списке городских площадок на официальном сайте проекта.

«Команда Тотального диктанта традиционно работает не только над количеством площадок в каждом городе, но и над качеством: наши организаторы любят удивлять участников. В Ростове-на-Дону, например, можно будет написать текст пером и чернилами. А в Рыбинске не только написать Тотальный диктант в кафе-бургерной, но и попробовать Тотальный бургер, который будет введен в меню по случаю нашего праздника грамотности. Состав бургера организаторы пока не раскрывают», – делится координатор российских площадок Екатерина Тупицына.

Главной площадкой Тотального диктанта станет Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке, где диктант прочитает автор текста Гузель Яхина. Помимо этого, в приморской столице диктант напишут в крупнейшем в России океанариуме, в Нахимовском военно-морском училище, а к проекту TruD присоединятся сотрудники нескольких консульств.

Владивосток стал столицей проекта этого года, и именно там 4 апреля завершился автопробег Тотального диктанта, который начался 24 марта в Новосибирске. Так была заложена новая традиция Тотального путешествия из предыдущей столицы проекта в новую .За 12 дней команда проекта проехала 6 200 километров и посетила девять городов, где пишут диктант: Красноярск, Нижнеудинск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Ерофей Павлович, Белогорск, Хабаровск и Владивосток. В городах автопробега прошли встречи с блогерами, журналистами и друзьями Тотального диктанта, а также открытые научно-популярные лекции о русском языке от Владимира Пахомова, главного редактора сайта «Грамота.ру», и Натальи Кошкаревой, председателя Экспертного совета Тотального диктанта.