Юная благовещенская пианистка стала лучшей на международном конкурсе в Токио

Фото: admblag.ru

13-летняя воспитанница благовещенской музыкальной школы Полина Ши стала лучшей на международном конкурсе-фестивале «Весеннее солнце», который прошел в Токио. Среди конкурсантов были дети с Дальнего Востока, а также Китая и Японии.

Международный конкурс-фестиваль «Весеннее солнце» прошел в Токио с 24 по 31 марта. Это совместное мероприятие культурно-образовательного центра «Наш мир» города Владивостока и токийского международного образовательного центра GLOBUS.

Амурскую область представляла воспитанница благовещенской музыкальной школы Полина Ши. Она выступила в номинации «Инструментальное творчество». Полина под руководством своего преподавателя Людмилы Мискевич подготовила для конкурса два произведения: «Экспромт» Яна Сибелиуса и «Русский танец» Игоря Парфёнова. Безупречное исполнение обеспечило ей первое место среди 12 конкурентов, сообщает пресс-служба городской администрации.

В свои 13 лет благовещенская пианистка неоднократно становилась лауреатом различных фестивалей-конкурсов. В 2017 году Полина стала лауреатом III степени на VII международном конкурсе-фестивале «Лилавади» в Таиланде. Мероприятие также было организовано при участии приморского культурно-образовательного центра «Наш мир».