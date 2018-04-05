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5апреля
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сегодня, 15:42 0

В Приамурье пойдет под суд экс-глава сельского поселения

В Приамурье пойдет под суд экс-глава сельского поселения
Фото: amic.ru

В Амурской области предстанет перед судом бывшая глава одного из сельских поселений. Женщину обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, глава поселения заключила фиктивный гражданско-правовой договор с индивидуальным предпринимателем – своим знакомым. Причем он не был осведомлен о преступных намерениях женщины. Амурчанка провернула мошенническую схему с закупкой запчастей, предназначенных для ремонта служебного автомобиля. Ей удалось похитить денежные средства, сельсовету был причинен ущерб на сумму около 35 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении амурчанки окончено. Ей грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#закон #криминал #суды

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