Заммэра Благовещенска: китайские постройки в парке Дружбы нельзя сносить

«У нас есть над чем работать. У нас есть что делать. У нас есть общественные пространства, которые мы хотим благоустроить. По парку Дружбы мы в дискуссии находимся месяца полтора и решаем, что с ним делать. Мы начали обсуждать в администрации, с общественными организациями. Когда вышли на рейтинговые голосования, парк Дружбы победил. Сегодня мы пришли к тому, что парк Дружбы нужно оставить в том виде, который он сейчас», – сказал Владимир Константинов. Заммэра уточнил: китайские постройки в парке Дружбы не нужно сносить, их необходимо отреставрировать и привести в порядок. «Это изюминка города. У нас рядом огромный сосед, великая страна. Печать культуры великой страны находится на территории нашего города, нигде в мире такого нет», – объяснил Владимир Александрович.

С 28 апреля на дорогах страны появятся новые дорожные знаки и один из них – «Запрет въезда на перекресток в случаи затора». На том перекрестке, где будет установлен этот знак, будут рисовать новую разметку в виде наклона пересекающихся желтых линий. «Мы прорабатываем этот вопрос совместно с ГИБДД, в данном случае без них мы не сможем работать. Пока определяется количество перекрестков, и в этом году у нас появятся такие перекрестки», – сообщил Константинов.

По словам заместителя мэра Благовещенска, ему порой становится не по себе, когда в городе сносят старые дома. При этом власти планировали сделать исторический квартал. «Мы рассматривали вопрос, чтобы в переулке Релочном сделать деревянное зодчество, но на все нужны денежные средства. Нужно, чтобы квартал был освобожден от всех обременений. Там много частной собственности, и земля под домами находится в собственности», – прокомментировал Владимир Александрович. Тем не менее он считает, что невыполнимых решений нет. Главная сложность – нехватка денег.

Также в интервью были затронуты вопросы, касающиеся состояния дорог в отдаленных районах города – по улицам Почтовой, Зеленой. Жильцы жалуются на пыль, так как дороги не асфальтированные, и интересуются, когда их наконец приведут в приемлемое состояние. «Когда мы отбираем дороги для проведения ремонта, решение принимает не администрация города. Это коллегиальное решение многих структур. Первое – мы рассматриваем вопрос с ГИБДД, насколько там аварийность. Второе – мы рассматриваем предложения ДЭУ как эксплуатирующей организации, потому что они более детально знают состояние дорог. Третье – мы рассматриваем предложения общественности. Общественность участвует в планировании ремонта дорог», – подчеркивает заммэра Благовещенска. Он пообещал, что на улице Почтовой будет проведен ремонт. Отремонтируют улицу Строителей на Тайване, в следующем году в программу ремонта включат участок улицы Зеленой от Кузнечной до Муравьева-Амурского.

По словам Владимира Константинова, ежегодно правительство Амурской области выделяет 300 миллионов рублей на ремонт улиц. Планы составлены до 2020 года. В 800-м квартале сделают основные магистральные улицы. «Мы установим несколько светофоров на опасных участках: это улица Красноармейская, улица Октябрьская, Амурская – Политехническая, это улицы с наибольшей интенсивностью и аварийностью. Пока идет формирование планов», – уточнил заместитель мэра.

Также Владимир Константинов рассказал ведущим «Эха Москвы в Благовещенске» Эльвире Оверченко и Михаилу Митрофанову о том, почему ремонт коммуникаций влечет перекопы и ответил на вопрос «Что бы вы сделали в городе, если бы были деньги?» Полный текст интервью опубликован на Амур.инфо. В разделе «Аудио» можно прослушать запись беседы.