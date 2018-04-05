Около 4...6 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 6 апреля

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В Амурской области 6 апреля установится переменная облачность. Местами по северо-востоку пройдут слабые осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 12-17 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 5…10, местами – минус 15…20. Днем термометры покажут 2…7 градусов тепла, местами – от нуля до минус 5. В Благовещенске будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 9-14 метров в секунду. Температура ночью понизится до 4…6 градусов ниже нуля, днем термометры покажут 4…6 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL