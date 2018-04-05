В Благовещенске спляшут амурские и китайские артисты

В Благовещенске с 20 по 22 апреля пройдет областной хореографический конкурс «Область танца». Помимо творческих коллективов Приамурья, в областной центр приедут артисты из Китая. На участие уже поступило больше 50 заявок.

На сегодняшний день, учредителю конкурса – минкультуры Амурской области – подано 55 заявок. Заявившиеся коллективы объединяют 776 человек из 16 населенных пунктов Приамурья. Сколько китайских коллективов поднимется на сцену, пока неизвестно. Прием заявок от желающих продолжается.

Организаторы конкурса – Амурский областной дом народного творчества и Амурская областная филармония. Основной его целью является развитие хореографического искусства, его популяризация и поддержка, выявление талантливых постановщиков, коллективов и исполнителей. Проект направлен на повышение профессионального уровня хореографического мастерства самодеятельных творческих коллективов, сообщает пресс-служба минкультуры области.

Хореографические коллективы представят конкурсную программу из 2-3 номеров, в нескольких номинациях: народный танец, народный стилизованный танец, эстрадный танец, современная хореография – модерн, джаз, джаз модерн, свободная пластика, степ, брейк-данс, хип-хоп, лучшая балетмейстерская постановка.

Участники будут бороться за гран-при конкурса, а также за победные места на пьедестале почета. В 2017 году главный приз – 100 тысяч рублей губернаторской премии – завоевала благовещенская школа танца «Стрекоза». Известно, что в этом году такого приза не будет, победители получат памятные подарки.

Просмотр творческих номеров будет проходить в АОДНТ 20 и 21 апреля, а финальный гала-концерт конкурса состоится в 16:00 22 апреля на сцене Амурской областной филармонии. Утром 22 апреля в филармонии пройдут бесплатные мастер-классы.