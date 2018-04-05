Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:35 0

В Благовещенске спляшут амурские и китайские артисты

В Благовещенске спляшут амурские и китайские артисты

В Благовещенске с 20 по 22 апреля пройдет областной хореографический конкурс «Область танца». Помимо творческих коллективов Приамурья, в областной центр приедут артисты из Китая. На участие уже поступило больше 50 заявок.

На сегодняшний день, учредителю конкурса – минкультуры Амурской области – подано 55 заявок. Заявившиеся коллективы объединяют 776 человек из 16 населенных пунктов Приамурья. Сколько китайских коллективов поднимется на сцену, пока неизвестно. Прием заявок от желающих продолжается.

Организаторы конкурса – Амурский областной дом народного творчества и Амурская областная филармония. Основной его целью является развитие хореографического искусства, его популяризация и поддержка, выявление талантливых постановщиков, коллективов и исполнителей. Проект направлен на повышение профессионального уровня хореографического мастерства самодеятельных творческих коллективов, сообщает пресс-служба минкультуры области.

Хореографические коллективы представят конкурсную программу из 2-3 номеров, в нескольких номинациях: народный танец, народный стилизованный танец, эстрадный танец, современная хореография – модерн, джаз, джаз модерн, свободная пластика, степ, брейк-данс, хип-хоп, лучшая балетмейстерская постановка.

Участники будут бороться за гран-при конкурса, а также за победные места на пьедестале почета. В 2017 году главный приз – 100 тысяч рублей губернаторской премии – завоевала благовещенская школа танца «Стрекоза». Известно, что в этом году такого приза не будет, победители получат памятные подарки.

Просмотр творческих номеров будет проходить в АОДНТ 20 и 21 апреля, а финальный гала-концерт конкурса состоится в 16:00 22 апреля на сцене Амурской областной филармонии. Утром 22 апреля в филармонии пройдут бесплатные мастер-классы.

Просмотров всего: 72

#дети #Китай #конкурсы #культура

распечатать


Происшествия 7

Педофилов хотят сажать пожизненно
Культура 1

Дети из приемных семей прочтут стихи амурских поэтов
Происшествия 16

Благовещенские предприниматели третьи сутки не могут выехать из Хэйхэ
Общество 43

Не все благовещенские ТРЦ готовы к переносу детских зон на нижние этажи
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь