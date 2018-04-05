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сегодня, 15:11 0

Из Благовещенска в Китай попытались вывезти 9-килограммового осетра

Из Благовещенска в Китай попытались вывезти 9-килограммового осетра
Фото пресс-службы Благовещенской таможни

Благовещенские таможенники и сотрудники ПУ ФСБ России по Амурской пресекли попытку вывоза из столицы Приамурья в Китай амурского осетра. Вес мороженой рыбы составил более 9 килограммов, ее от таможенного контроля попытался скрыть россиянин.

Осетра обнаружили при досмотре автотранспорта в пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ. Осетр находился в кабине одного из грузовиков.

Амурский осетр занесен в Красную книгу Российской Федерации. Его вывоз с таможенной территории РФ запрещен, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

По факту контрабанды было возбуждено уголовное дело. Рыбу изъяли. В настоящее время ведется следствие.

За незаконное перемещение через таможенную границу осетровых предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет, со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

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#происшествия #таможня

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