По количеству лесных пожаров Приамурье находится на втором месте в ДФО

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За минувшие сутки в Амурской области зарегистрировано 23 лесных пожара. По количеству возгораний Приамурье оказалось на втором месте в ДФО после Приморского края. Сильнее всего горит в Шимановском районе.

«За отчетный период площадь, пройденная пожарами в округе, увеличилась на 20,2 тысячи гектаров. Практически вся она пришлась на Амурскую область — 18,9 тысячи гектаров», — сообщают РИА Новости, со ссылкой на департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

Больше всего за сутки лесных пожаров зарегистрировано в Приморском крае — 24, а также в Амурской области — 23. Пять пожаров — в Еврейской автономной области и один на землях лесного фонда в Хабаровском крае.

в Амурской области из 23 лесных пожаров, зарегистрированных за прошедшие сутки, на утро 5 апреля было 17 действующих, 2 из них локализовано и 6 ликвидировано. Об этом сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Больше всего очагов возгорания было зафиксировано в Шимановском районе. Там с пожарами борются несколько сот человек с привлечением самолетов и вертолетов, а также другой специализированной техники. Задействованы тракторы и вездеходы, так как не до всех мест возгорания легко добраться. Угрозы населенным пунктам нет. Из нескольких районов туда направлены группы оперативного реагирования, которые находятся при территориях пожарных частей области.

В целях предотвращения ЧС на территории Амурской области из числа резерва ПДПС ФБУ «Авиалесохрана» привлечен 41 человек, говорится на сайте федерального агентства лесного хозяйства.

Также в тушении пожаров задействованы десантно-пожарная и парашютно-пожарная службы и добровольцы от населения. Борьбу с огнем усложняют сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также палы, пущенные населением. Из-за палов пожарные не могут подойти к горящему лесу, высота возгораний в некоторых местах достигает двух метров.

Для контроля ситуации на месте в Шимановском районе с понедельника, 2 апреля, находился и.о. министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области. В четверг ему на смену выехал первый замминистра.

Также в районе работают контрольно-маневренные группы, которые патрулируют окрестности и в случае обнаружения возгораний оповещают соответствующие службы. Причины всех пожаров – сельхозпалы и поджоги местного населения, сообщают в Амурском центре ГЗ и ПБ.

С 3 апреля на территории 18 районов Амурской области действует особый противопожарный режим.