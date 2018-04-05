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В ДТП на подъезде к Благовещенску погибла женщина

В ДТП на подъезде к Благовещенску погибла женщина
Фото: 1obl.ru

В Приамурье полиция выясняет обстоятельства ДТП, унесшего жизнь женщины. Она была пассажиркой автомобиля, который опрокинулся.

Трагическая авария произошла 5 апреля около 3 часов утра на 105-м километре автодороги «Подъезд к Благовещенску». За рулем машины находилась женщина 1983 года рождения. Управляя автомобилем, она допустила съезд с проезжей части и опрокидывание авто.

Погибшая в ДТП женщина – 1981 года рождения. Водитель машины получила травмы, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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