В Магдагачи неизвестные распространяют аппарат «для здоровья»

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Жительница Магдагачи обратилась в редакцию ИА «Амур.инфо» и рассказала, что в поселке орудуют подозрительные люди. Они собирают пенсионеров и распространяют аппарат «для здоровья».

«Вчера, когда я пришла домой на обед, в квартиру позвонила девушка. Она спросила, есть у нас в семье пожилые люди, инвалиды. Я сказала, что нет, и она ушла. Потом я пошла выносить мусор и увидела, что в подъезде эта самая девушка собрала наших пенсионеров со всего дома и разговаривает с ними про лекарства – какие правильные, какие неправильные, как опасны подделки. Я попыталась узнать, кто эти люди. Девушка и парень, который был с ней, неохотно сказали, что они представители каких-то контролирующих органов из Благовещенска. При этом молодой человек стал на меня наезжать», – рассказала жительница Магдагачи.

Женщина переживает, что в поселке действуют мошенники. Оказалось, что организаторы встречи в подъезде дома продиктовали пенсионерам номер телефона. По этому номеру с кодом Красноярска корреспонденту ИА «Амур.инфо» сказали, что это телефон компании, зарегистрированный на индивидуального предпринимателя, но не раскрыли ни названия фирмы, ни имени предпринимателя. Удалось выяснить, что компания продает прибор «Ультратон». Для Амурской области его цена составляет 9 800 рублей с учетом доставки.

По информации из открытых источников, аппарат предназначен для воздействия токами в лечебных целях. Найти такой прибор в интернете можно по цене от 2 450 рублей.

Жительница Магдагачи, сообщившая о подозрительных людях, рекламирующих прибор, переживает, что пожилые люди могут оказаться излишне доверчивыми и потратят пенсию на покупку дорогостоящей вещи.

Редакция Амур.инфо обратилась за комментарием в управление МВД России по Амурской области.