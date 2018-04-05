Синие купола на храме в Райчихинске заменят золотыми
Синие купола на храме Владимирской иконы Божией Матери, расположенном в Райчихинске, заменят на золотые. Церковь возвели в 1993 году. За прошедшие 25 лет купола обветшали и нуждаются в замене, пишет «Маршрутка».
Неравнодушные прихожане уже собрали часть средств для установки новых куполов, однако этой суммы не хватает. Творческие коллективы Райчихинска решили помочь в сборе.
По информации администрации города, 21 апреля во Дворце детей и юношества состоится благотворительный концерт «Золотые купола Райчихинска». Он начнется в 15:00. Предполагается, что все средства, собранные от продажи билетов на концерт, пойдут на замену куполов. Цена билета составляет 200 рублей.
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