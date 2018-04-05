В Приамурье ищут пропавшего черно-бурого лиса

Фото: instagram.com/help_animals_blg

В Инстаграме зоозащитной организации «Кошкин дом» появилась информация о розыске животного. В селе Верхнеблаговещенском Благовещенского района пропал домашний черно-бурый лис. Амурчан просят помочь в поисках питомца.

Приметы животного: на лопатках черно-красная шлейка, кожаный ошейник, должен был остаться кусок цепочки с карабинами. Лис отзывается на кличку «Лекс».

«К себе подпускает только хозяев. Посторонних при опасности может укусить!» – говорится в сообщении в Инстаграме.

Хозяйка лиса, жительница Верхнеблаговещенского, рассказала ИА «Амур.инфо», что животное пропало два дня назад. С тех пор его судьба неизвестна.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении питомца, просят позвонить по телефонам: 8-914-045-41-81 или 54-10-26. За помощь в возвращении лиса обещают вознаграждение.