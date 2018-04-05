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сегодня, 13:35 1

В Приамурье ищут пропавшего черно-бурого лиса

В Приамурье ищут пропавшего черно-бурого лиса
Фото: instagram.com/help_animals_blg

В Инстаграме зоозащитной организации «Кошкин дом» появилась информация о розыске животного. В селе Верхнеблаговещенском Благовещенского района пропал домашний черно-бурый лис. Амурчан просят помочь в поисках питомца.

Приметы животного: на лопатках черно-красная шлейка, кожаный ошейник, должен был остаться кусок цепочки с карабинами. Лис отзывается на кличку «Лекс».

«К себе подпускает только хозяев. Посторонних при опасности может укусить!» – говорится в сообщении в Инстаграме.

Хозяйка лиса, жительница Верхнеблаговещенского, рассказала ИА «Амур.инфо», что животное пропало два дня назад. С тех пор его судьба неизвестна.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении питомца, просят позвонить по телефонам: 8-914-045-41-81 или 54-10-26. За помощь в возвращении лиса обещают вознаграждение.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • батарейка

    батарейка
    2 минуты назад

    А левушка там не сбежал случайно из вольера, которого семейка прикупила не так давно

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