Экс-мэр Благовещенска Александр Мигуля выходит на свободу

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Бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля скоро покинет колонию общего режима. Как стало известно Амур.инфо из достоверных источников, городской суд рассмотрел его обращение об условно-досрочном освобождении. По решению суда, Александра Мигулю освободят в апреле.

По имеющейся информации, скорее всего, экс-мэру города придется отмечаться в правоохранительных органах. Пока Мигуля находится в ИК-8 Благовещенска. В амурском УФСИН информацию об освобождении не подтвердили, но и не опровергли.

Подтверждение удалось получить в городском суде. В пресс-службе ведомства сообщили, что заседание состоялось 30 марта, и добавили, что по основному наказанию – лишение свободы – суд вынес положительное решение, а по дополнительному – право занимать руководящие должности – был отказ. Решение суда вступит в силу через 10 дней после вынесения, если никто его не обжалует.

На данный момент в неволе Мигуля провел 2 года и 8 месяцев с учетом времени пребывания в СИЗО и в колонии общего режима.

Изначально экс-мэр был приговорен к 9 годам лишения свободы. Приговор ему вынесли в августе 2016 года, затем в феврале 2017 года срок уменьшили до 7 лет, а после в ноябре 2017 года – до 5 лет и 6 месяцев. Экс-градоначальника осудили по статье 286 части 2 «Превышение полномочий», статье 285.1 пункт «б» части 2 «Расходование бюджетных средств должностным лицом» и статье 285 части 2 «Использование служебных полномочий вопреки интересам службы». Обвинение требовало для Александра Мигули наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в 2011 году Мигулю объявили в международный розыск. 12 мая 2015 года его задержали в Липецкой области и этапировали в Благовещенск. В начале июля 2015 года бывший мэр города был заключён под стражу в СИЗО.