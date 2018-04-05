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сегодня, 13:28 30

Экс-мэр Благовещенска Александр Мигуля выходит на свободу

Экс-мэр Благовещенска Александр Мигуля выходит на свободу
Фото: http://blagoveshensk.bezformata.ru

Бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля скоро покинет колонию общего режима. Как стало известно Амур.инфо из достоверных источников, городской суд рассмотрел его обращение об условно-досрочном освобождении. По решению суда, Александра Мигулю освободят в апреле.

По имеющейся информации, скорее всего, экс-мэру города придется отмечаться в правоохранительных органах. Пока Мигуля находится в ИК-8 Благовещенска. В амурском УФСИН информацию об освобождении не подтвердили, но и не опровергли.

Подтверждение удалось получить в городском суде. В пресс-службе ведомства сообщили, что заседание состоялось 30 марта, и добавили, что по основному наказанию – лишение свободы – суд вынес положительное решение, а по дополнительному – право занимать руководящие должности – был отказ. Решение суда вступит в силу через 10 дней после вынесения, если никто его не обжалует.

На данный момент в неволе Мигуля провел 2 года и 8 месяцев с учетом времени пребывания в СИЗО и в колонии общего режима.

Изначально экс-мэр был приговорен к 9 годам лишения свободы. Приговор ему вынесли в августе 2016 года, затем в феврале 2017 года срок уменьшили до 7 лет, а после в ноябре 2017 года – до 5 лет и 6 месяцев. Экс-градоначальника осудили по статье 286 части 2 «Превышение полномочий», статье 285.1 пункт «б» части 2 «Расходование бюджетных средств должностным лицом» и статье 285 части 2 «Использование служебных полномочий вопреки интересам службы». Обвинение требовало для Александра Мигули наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в 2011 году Мигулю объявили в международный розыск. 12 мая 2015 года его задержали в Липецкой области и этапировали в Благовещенск. В начале июля 2015 года бывший мэр города был заключён под стражу в СИЗО.

Просмотров всего: 4362

#закон #суды

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Комментарии
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  • ИванЛи

    ИванЛи
    2 часа назад

    Ура!!! Ура!!! Урааа!!!

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    2 часа назад

    Поздравляю!

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    теперь губернатором будет

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    2 часа назад

    давай опять в мэры!

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    2 часа назад

    давай опять в мэры!

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    написано же, занимать должности не сможет, а вот сколько? не написано, думаю обжаловать пока он не очень хочет.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Человек почти 4 года скрывался от правосудия , потом его наконец поймали и осудили..... и ему дают "условно-досрочное" освобождении. Где логика?

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    2 часа назад

    alex 3

    Человек почти 4 года скрывался от правосудия , потом его наконец поймали и осудили..... и ему дают "условно-досрочное" освобождении. Где логика?



    с каких пор суды рассматривают логичность? суды рассматривают законность, есличо

  • marcepan

    marcepan
    2 часа назад

    Алех не из местных?

  • БЕЛОГОРЕЦ2

    БЕЛОГОРЕЦ2
    1 час назад

    Маугли такой довольный на фото

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад

    ну а че

    все выборы продержали

    а сейчас можно и отпустить

    че там ему вменили

    щас это так, проступок

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    marcepan

    Алех не из местных?



    Алех - Сыщук?

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Ждёт его участь как и Ходорковского .После освобождения уедет и никто о нем не услышит.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Хорошая новость )

  • Atlas

    Atlas
    1 час назад

    Хорошая новость! Поздравляю!

  • Kacetlcoatl

    Kacetlcoatl
    1 час назад

    Какие то достоверные источники... Чего это, интересно, проворовавшийся экс-мэр Мигуля то именно сейчас всплыл?

  • Mehta

    Mehta
    1 час назад

    УРА!!!!!! Крепкого вам здоровья Александр Анатольевич.

  • Tina22

    Tina22
    1 час назад

    Раньше сядешь- раньше выйдешь!

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Kacetlcoatl

    Какие то достоверные источники... Чего это, интересно, проворовавшийся экс-мэр Мигуля то именно сейчас всплыл?



    "проворовавшийся"? В решении суда сказано о "не целевом использовании" - суть разные вещи.

  • Плюш-ка

    Плюш-ка
    1 час назад

    Замечательная новость! Городу не хватает такого мэра, очень жаль, что все получилось именно так. Поздравляю! Здоровья Вам!

  • Хончо

    Хончо
    1 час назад

    А будет гражданин Мигуля пи..ть присядет досиживать!

  • ММС

    ММС
    58 минут назад

    Настоящий мэр будет на свободе, но не дадут ему порулить да и сам наверное не хочет уже,то вае-равно хорошая новость.

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    57 минут назад

    alex 3Человек почти 4 года скрывался от правосудия , потом его наконец поймали и осудили..... и ему дают "условно-досрочное" освобождении. Где логика?


    УДО дают тем, кто за время отбывания наказания себя хорошо вел. А уж какой он там был до посадки, суду финолетово

  • karlik nos

    karlik nos
    15 минут назад

    бериги честь с молоду,учит отец сына .... и когда ты своруешь,на тебя никто не подумает )

  • vertex

    vertex
    12 минут назад

    Myxira

    Kacetlcoatl

    Какие то достоверные источники... Чего это, интересно, проворовавшийся экс-мэр Мигуля то именно сейчас всплыл?



    "проворовавшийся"? В решении суда сказано о "не целевом использовании" - суть разные вещи.



    Запомните Вы уже эти ники ботов приадминистрационных. Был бы Мигуля мэром - этих бездарей в администрации не было и на форуме они бы не сидели, в теплых кабинетиках, а лопатами бы ливневки чистили, и сегодняшних дармоедов при администрации разогнал бы. Заказали его, потому как не лояльный был и не хотел прогибаться под губернаторов - ставленников, которые область обсасывали и карманы местного населения.

  • Тоха028

    Тоха028
    7 минут назад

    Прям мифический какой-то чудо-мэр из прошлого назад в будущее! Вот теперь то заживем!

  • galka

    galka
    5 минут назад

    УРа! Замечательная новость!!!!

  • Kacetlcoatl

    Kacetlcoatl
    4 минуты назад

    vertex

    Myxira

    Kacetlcoatl

    Какие то достоверные источники... Чего это, интересно, проворовавшийся экс-мэр Мигуля то именно сейчас всплыл?



    "проворовавшийся"? В решении суда сказано о "не целевом использовании" - суть разные вещи.



    Запомните Вы уже эти ники ботов приадминистрационных. Был бы Мигуля мэром - этих бездарей в администрации не было и на форуме они бы не сидели, в теплых кабинетиках, а лопатами бы ливневки чистили, и сегодняшних дармоедов при администрации разогнал бы. Заказали его, потому как не лояльный был и не хотел прогибаться под губернаторов - ставленников, которые область обсасывали и карманы местного населения.



    К мэрии слава богу никакого отношения не имею. А вот времена Мигули помню очень хорошо. И почему ушел в бега тоже помню. Однако, что он там тогда хорошего сделал то для города? Кроме, конечно, того что был нелояльный и за родной народ?



  • кержак

    кержак
    1 минута назад

    ...а это как ностальгия по СССР...)))

  • кержак

    кержак
    52 секунды назад

    они просто забыли что именно при Мигуле все выросло в цене в разы.

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