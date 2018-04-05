Экс-мэр Благовещенска Александр Мигуля выходит на свободу
Бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля скоро покинет колонию общего режима. Как стало известно Амур.инфо из достоверных источников, городской суд рассмотрел его обращение об условно-досрочном освобождении. По решению суда, Александра Мигулю освободят в апреле.
По имеющейся информации, скорее всего, экс-мэру города придется отмечаться в правоохранительных органах. Пока Мигуля находится в ИК-8 Благовещенска. В амурском УФСИН информацию об освобождении не подтвердили, но и не опровергли.
Подтверждение удалось получить в городском суде. В пресс-службе ведомства сообщили, что заседание состоялось 30 марта, и добавили, что по основному наказанию – лишение свободы – суд вынес положительное решение, а по дополнительному – право занимать руководящие должности – был отказ. Решение суда вступит в силу через 10 дней после вынесения, если никто его не обжалует.
На данный момент в неволе Мигуля провел 2 года и 8 месяцев с учетом времени пребывания в СИЗО и в колонии общего режима.
Изначально экс-мэр был приговорен к 9 годам лишения свободы. Приговор ему вынесли в августе 2016 года, затем в феврале 2017 года срок уменьшили до 7 лет, а после в ноябре 2017 года – до 5 лет и 6 месяцев. Экс-градоначальника осудили по статье 286 части 2 «Превышение полномочий», статье 285.1 пункт «б» части 2 «Расходование бюджетных средств должностным лицом» и статье 285 части 2 «Использование служебных полномочий вопреки интересам службы». Обвинение требовало для Александра Мигули наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Как сообщалось ранее, в 2011 году Мигулю объявили в международный розыск. 12 мая 2015 года его задержали в Липецкой области и этапировали в Благовещенск. В начале июля 2015 года бывший мэр города был заключён под стражу в СИЗО.
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