Тело девушки нашли на улице в Благовещенске

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3 апреля в Благовещенске было обнаружено тело девушки. Труп находился в районе одного из домов по улице Станционной, сообщили ИА «Амур.инфо» в СУ СКР по Амурской области.

Личность погибшей не установлена. Причину смерти амурчанки также предстоит установить. Если выяснится, что случившееся связано с криминалом, будет возбуждено уголовное дело, отметили в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области информагентству добавили, что тело было обнаружено случайно кинологами МЧС. «Кинологи проводили занятия с собаками в этом районе. Они там постоянно проводят занятия. Увидели женщину и вызвали полицию», – сказали в пресс-службе.