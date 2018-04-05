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сегодня, 12:19 2

Тело девушки нашли на улице в Благовещенске

Тело девушки нашли на улице в Благовещенске
Фото: sm-news.ru

3 апреля в Благовещенске было обнаружено тело девушки. Труп находился в районе одного из домов по улице Станционной, сообщили ИА «Амур.инфо» в СУ СКР по Амурской области.

Личность погибшей не установлена. Причину смерти амурчанки также предстоит установить. Если выяснится, что случившееся связано с криминалом, будет возбуждено уголовное дело, отметили в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области информагентству добавили, что тело было обнаружено случайно кинологами МЧС. «Кинологи проводили занятия с собаками в этом районе. Они там постоянно проводят занятия. Увидели женщину и вызвали полицию», – сказали в пресс-службе.

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Комментарии
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  • Прохожий комментатор

    Прохожий комментатор
    9 минут назад

    Странно, почему не рассказали в чем её нашли?

    Тело засунули в покрышки , но главное не насильственная смерть

    Упала походу в них

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