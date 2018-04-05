В Благовещенске произошло женское ДТП

Фото: @kriminal.blg

В час ночи в четверг, 5 апреля, в областном центре Приамурья случилось дорожно-транспортное происшествие, участницами которого стали две автомобилистки. Авария произошла возле регулируемого перекрестка улиц Студенческой и Институтской.

Водитель Ford Focus не смогла удержать безопасную дистанцию до впереди идущего Toyota Prius и столкнулась с ним. Помощь медиков потребовалась женщине, управлявшей «тойотой». Пострадавшая получила ушибы. Очевидцы аварии сообщают, что красный «форд» имеет маркировку «Яндекс-такси». Также очевидцев насторожило то, что на таком, казалось бы, рядовом ДТП работали три экипажа полиции.

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#ДТП

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Елена Котейко