За две недели в Приамурье не пустили 175 животных из Забайкалья

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В Приамурье продолжает работать временный ветеринарный пост, установленный в Сковородинском районе в связи с массовыми вспышками ящура в соседнем Забайкалье. Только за последние две недели через этот пост не пустили 175 голов сельхозживотных.

В Приамурье пытались ввезти 60 коров, 115 овец, а также мясо, полуфабрикаты и удобрения животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов. Все грузы отправили обратно, а в отношении их владельцев составлены административные материалы, сообщает пресс-служба управления ветеринарии Амурской области.

К примеру, 11 коров пытались завезти из Забайкалья в Тынду. При этом у животных не было бирок и перевозились они в плохих условиях – без корма. Другой перевозчик, который пытался доставить в Хабаровск 40 овец и 12 коров, не смог объяснить происхождение животных и подтвердить, что они здоровы, – ветеринарных документов на скот не оказалось.

В последний раз ящур на территории Амурской области был в 2013 году. Тогда в регионе фиксировали 8 очагов заболевания. Аграрии понесли огромные убытки – было уничтожено 1 580 голов животных, ущерб составил порядка 21 миллиона рублей.

За две недели, с 20 марта, сотрудники ГИБДД, инспекторы управления ветеринарии и Россельхознадзора, которые дежурят на посту круглосуточно, досмотрели 515 автомобилей. В 31 случае были выявлены нарушения. Всего с начала работы поста в феврале было досмотрено 1 397 транспортных средств.

Помимо попыток ввоза в регион карантинной продукции и животных, владельцев авто и грузов наказывали за нарушения при перевозке и отсутствие прививок у собак. Штрафы придется выплатить владельцам шести собак и одного кота, хозяева которых не озаботились сделать питомцам прививки от бешенства.

«Прививки от бешенства являются обязательными. А правила перевозки распространяются, в том числе, и на домашних питомцев, особенно если речь идет о перемещении через границы регионов. В Приамурье бешенства нет уже несколько лет во многом благодаря работе, которая ведется в этом направлении. Зато в соседних Якутии и Еврейской автономии вспышки бешенства зафиксированы, а в Забайкалье были зарегистрированы в прошлом году», – пояснил начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области.