Россияне получили возможность напрямую заключать договоры по оплате «коммуналки»

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Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Жилищный кодекс. Согласно нововведениям, потребители теперь могут напрямую заключать договоры с поставщиками коммунальных услуг, то есть без участия управляющих компаний, пишет «Лайф».

По новым правилам, собственники жилья в многоквартирных домах на общем собрании смогут принимать решение о заключении договора с ресурсоснабжающими организациями. Причем речь идет о самом широком спектре услуг: от холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления и теплоснабжения до оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В свою очередь, сами организации также наделяются правом перейти на прямые договорные отношения с потребителем и в одностороннем порядке расторгать договор с управляющей компанией, например, при наличии у нее задолженностей.