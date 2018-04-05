Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5апреля
Предыдущая новость
сегодня, 11:39 0

Россияне получили возможность напрямую заключать договоры по оплате «коммуналки»

Россияне получили возможность напрямую заключать договоры по оплате «коммуналки»
Фото: urned.net

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Жилищный кодекс. Согласно нововведениям, потребители теперь могут напрямую заключать договоры с поставщиками коммунальных услуг, то есть без участия управляющих компаний, пишет «Лайф».

По новым правилам, собственники жилья в многоквартирных домах на общем собрании смогут принимать решение о заключении договора с ресурсоснабжающими организациями. Причем речь идет о самом широком спектре услуг: от холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления и теплоснабжения до оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В свою очередь, сами организации также наделяются правом перейти на прямые договорные отношения с потребителем и в одностороннем порядке расторгать договор с управляющей компанией, например, при наличии у нее задолженностей.

Просмотров всего: 9

#ЖКХ #закон #российская власть

распечатать


Происшествия 1

С бывшего госинспектора амурского Россельхознадзора взыскали почти 500 тысяч

Происшествия 1

Амурские полицейские и спецназ задержали сбытчиков героина (видео)
Происшествия 1

Педофилов хотят сажать пожизненно
Общество

В пяти школах Свободненского района нарушались правила пожарной безопасности
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь