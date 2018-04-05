Благовещенцы заметили китайца, шедшего из Китая в Приамурье

1 апреля сотрудники пограничного управления ФСБ России пресекли попытку нарушения режима госграницы. Житель Китая пытался попасть в Приамурье. Причем идущего в сторону РФ иностранца заметили не только пограничники, но благовещенцы. Они сразу сообщили об этом сотрудникам пограничных органов.

Около 23:00 пограничный наряд, используя технические средства, обнаружил неизвестного, который пересек государственную границу из КНР в РФ и направился в сторону полуострова Затонский. Пограничники выдвинулись по направлению вероятного движения нарушителя. В районе устья реки Зеи на российском берегу они задержали гражданина КНР 1986 года рождения.

В настоящее время, в отношении китайца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ «Покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации», сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.