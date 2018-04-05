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сегодня, 11:28 2

«Уральские авиалинии»: количество льготных билетов соответствует выделенным квотам

«Уральские авиалинии»: количество льготных билетов соответствует выделенным квотам
Фото: pravdaurfo.ru

Авиакомпания «Уральские авиалинии» прокомментировала ситуацию вокруг нехватки билетов по спецтарифам для амурчан-льготников. Авиаперевозчик сообщил, что количество авиабилетов соответствует количеству полученных квот.

Сколько всего льготных проездных поступило в продажу, в сообщении не говорится. «Количество авиабилетов было распределено на весь период действия программы согласно квоте, выделенной правительством. На летний период активно прошли продажи по маршруту Благовещенск – Москва. На данный момент места по данному маршруту доступны на вылеты в весенний и осенний период», – говорится в сообщении авиакомпании «Уральские авиалинии».

Фактически перевозчик подтвердил, что льготных билетов до Москвы в продаже больше нет. Также в ответе компании говорится, что в 2018 году субсидии из Благовещенска расширились в сравнении с прошлым годом за счет новых направлений: в Сочи и Симферополь.

По направлениям Благовещенск – Сочи, Благовещенск – Симферополь, Благовещенск – Санкт-Петербург возможна продажа билетов на весь период действия программы, сообщили в «Уральских авиалиниях».

Сейчас в областном правительстве будут проверять информацию от амурчан о том, что перевозчик может специально удерживать льготные билеты и выставлять их на продажу за день до вылеты под предлогом, что льготники отказались от полета. С 5 апреля областной минтранс будет мониторить, сколько пассажиров улетело по спецтарифу.

Как сообщалось ранее, поступившие в продажу льготные билеты раскупили буквально за два дня. В частности, не осталось субсидированных билетов из Благовещенска до Москвы на летний период. По другим направлениям, по сообщениям авиаагентств, купить билеты в сезон отпусков еще можно, но их также не очень много.

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#областная власть #транспорт

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    7 минут назад

    спасибо властям за заботу о дальневосточниках

  • Atlas

    Atlas
    8 секунд назад

    Не надо делать вид, лучше вообще не затевать такую ерунду.

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