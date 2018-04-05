Благовещенцев приглашают на бесплатный кинопоказ

Фото: bgtrk.ru

20 апреля в 16:00 в рамках клуба живого общения на базе Амурской областной научной библиотеки имени Муравьева-Амурского состоится бесплатный кинопоказ. Зрители увидят фильм «Заплати другому». Как отмечают организаторы, цель мероприятия – сформировать традиционные жизненные ценности у подростков и молодёжи.

«После просмотра каждый участник поделится своим впечатлением. На обсуждение будут вынесены вопросы смысла жизни, бескорыстной взаимопомощи, возможности изменения своей личности, эффективного взаимодействия с другими людьми», – рассказали организаторы. Записаться на кинопоказ можно по телефону 33-23-26, сообщает мэрия города.

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#жизнь

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Екатерина PL