Мнение амурчан: перевозчик может специально удерживать льготные билеты

Минтранс Приамурья с 5 апреля будет мониторить, сколько амурчан улетело по спецтарифу. Причиной стали сообщения людей о том, что авиакомпании удерживают льготные билеты, чтобы за сутки до вылета выставить их на продажу под предлогом, что льготники отказались от полета. Но какую выгоду от этого имеют компании, не сообщается.

В случае подтверждения этой информации правительство будет обращаться в надзорные органы. Как сообщает правительство, за 3 дня с момента старта продаж льготных билетов в авиационном агентстве «Моисей» продано 2 588 билетов по льготным тарифам. В авиационном агентстве «Феникс» продажа составила 560 билетов, в агентстве «Авиатраст» продан 731 билет.

На сегодняшний день авиационные агентства констатируют факт отсутствия в продаже льготных билетов. Вторая авиакомпания, «Северный ветер», которая осуществляет перевозки из Благовещенска в Москву, подала заявки в Минтранс РФ крайне поздно, и пока им не выделены лимиты на осуществление льготных перевозок.

Вопрос субсидирования билетов – компетенция Федерации. Государственное финансирование на программу перевозки выделяет единую сумму, на которую претендуют непосредственно сами авиакомпании. В свою очередь областные власти прилагают максимум усилий, чтобы федеральный Минтранс увеличил либо суммы финансирования, либо привлек авиакомпании в должной мере участвовать в конкурсных процедурах, сообщает пресс-служба области.

Губернатор и представители областного минтранса ведут переговоры с авиакомпанией «Северный ветер», а также работают в федеральном министерстве. Александр Козлов встретился с замминистра транспорта РФ Александром Юрчиком, который курирует в министерстве авиацию. Рабочая встреча была полностью посвящена льготным перевозкам. Замминистра заверил губернатора, что вопрос пытаются решить.

«Нам на этот год уже удалось добиться увеличения периода действия программы на месяц. Также мы смогли увеличить количество рейсов в Москву от 3 дней в неделю до 7. При этом расширили маршрутную сеть. Авиакомпания "Уральские авиалинии" включила в субсидированные маршруты, кроме московского направления, маршруты Благовещенск – Сочи, Благовещенск – Симферополь и Благовещенск – Санкт-Петербург. Таким образом, жители Амурской области получили возможность, минуя московский узел, приобрести билеты к местам отдыха. Поэтому число желающих воспользоваться льготными билетами выросло. Сейчас на повестке вопрос все же об увеличении количества льготных билетов. Будем прикладывать максимальные усилия, чтобы нас услышали и дали возможность большему числу амурчан воспользоваться льготой», – сообщил Александр Козлов.

Также сообщается, что вопрос программы перевозок льготной категории пассажиров остро стоит во всех регионах Дальнего Востока. Льготных билетов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» с 4 апреля больше нет в городах: Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Владивосток, Хабаровск, Якутск. Например, в Хабаровске льготных билетов от Аэрофлота хватило на 2 дня, а компания «Уральские авиалинии» распродала все льготные билеты за несколько часов. То же произошло с билетами на Колыме и на Камчатке, информирует пресс-служба областного правительства.

Программа субсидированных билетов позволяет определенным категориям граждан покупать льготные авиабилеты со скидкой по территории России. Цены на авиабилеты уменьшаются за счет того, что часть стоимости оплачивает государство.

Купить субсидированный билет могут только те, кто попадает под льготную категорию. Субсидированные билеты пользуются большим спросом, количество субсидированных билетов по специальным тарифам ограничено и продаются такие билеты очень быстро. Как показывает статистика предыдущих лет, большинство льготных мест распродаются в течение первых дней продаж.

Как сообщало Амур.инфо, в благовещенских авиаагентствах льготные билеты раскупили фактически за два дня. При этом их не хватило многих желающим. В самих агентствах говорят, что связано это с небольшим количеством билетов по спецтарифу, поступивших в продажу.