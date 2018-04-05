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Тема полуденного «Эха Москвы в Благовещенске»: забытые страницы истории Приамурья, парк Муравьёва

Тема полуденного «Эха Москвы в Благовещенске»: забытые страницы истории Приамурья, парк Муравьёва

5 апреля в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдут программы «Дневной разворот», а после выпуска новостей, в 12:30, выйдет один из выпусков краеведческого радиосериала «Амурские волны»: «Забытые страницы истории Приамурья: парк Муравьёва».

Гость программы: краевед Виктор Сёмин. Ведущий Михаил Митрофанов. Ведущие дневного разворота – Алексей Воскобойников и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5. Прямые трансляции интервью вы можете наблюдать в инстаграм-аккаунте «Эха».

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