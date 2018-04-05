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5апреля
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сегодня, 10:18 0

Военнослужащие Амурской области готовы к тушению пожаров на случай ЧС

В воинских гарнизонах Восточного военного округа, расположенных в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, в рамках подготовки к пожароопасному периоду сформировано более 60 противопожарных отрядов. Это группы из состава соединений, воинских частей, складов, баз хранения и арсеналов.

С личным составом штатных и нештатных пожарных команд проходят практические тренировки по действиям при угрозе распространения лесных и степных пожаров к военным объектам. Вокруг воинских объектов ведется подготовка минерализованных полос.

Непосредственно для взаимодействия с органами МЧС на случай чрезвычайных ситуации подготовлены более 200 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники из состава общевойскового объединения, сообщает пресс-служба ВВО.

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#военные

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