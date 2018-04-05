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сегодня, 10:11 1

С бывшего госинспектора амурского Россельхознадзора взыскали почти 500 тысяч

С бывшего госинспектора амурского Россельхознадзора взыскали почти 500 тысяч

Благовещенский городской суд удовлетворил исковые требования благовещенского транспортного прокурора в отношении Ивана Богуша. С бывшего старшего госинспектора управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области взыскали 494 тысячи рублей.

Эта сумма эквивалентна сумме взяток, полученных ранее Иваном Богушем. Их бывший госинспектор получал от граждан в 2016-2017 годах – за содействие в проведении ветеринарного контроля, оформлении документов на вывозимых за границу домашних животных, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как сообщало Амур.инфо, 13 сентября 2017 года Иван Богуш был осужден за получение взяток. Суд приговорил его к лишению свободы на 4 года, с отбыванием в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 7 миллионов рублей и запретили занимать государственные должности в течение четырех лет.

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#закон #криминал #суды #финансы

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Комментарии
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  • странаворов

    странаворов
    37 минут назад

    жирдяй попал, туда его в дугу, да и штраф хороший, будет чем заняться после отсидки.

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