С бывшего госинспектора амурского Россельхознадзора взыскали почти 500 тысяч

Благовещенский городской суд удовлетворил исковые требования благовещенского транспортного прокурора в отношении Ивана Богуша. С бывшего старшего госинспектора управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области взыскали 494 тысячи рублей.

Эта сумма эквивалентна сумме взяток, полученных ранее Иваном Богушем. Их бывший госинспектор получал от граждан в 2016-2017 годах – за содействие в проведении ветеринарного контроля, оформлении документов на вывозимых за границу домашних животных, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как сообщало Амур.инфо, 13 сентября 2017 года Иван Богуш был осужден за получение взяток. Суд приговорил его к лишению свободы на 4 года, с отбыванием в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 7 миллионов рублей и запретили занимать государственные должности в течение четырех лет.