Амурские полицейские и спецназ задержали сбытчиков героина (видео)

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области совместно с коллегами из Белогорска при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в сбыте наркотиков.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия проведены одновременно по местам жительства всех злоумышленников. В ходе обысков изъято наркотическое вещество – героин, а также денежные средства и банковские карты, которые, по версии следствия, использовались в противоправной деятельности.

Бойцы спецназа обездвижили мужчин, которые даже не успели оказать сопротивление. Операция по задержанию проходила по нескольким адресам. В заброшенных домах дилеры организовали тайники с наркотиками. Сейчас оперативники проверяют каналы, по которым поступал наркотик. Не исключено, что список подозреваемых увеличится, сообщает телеканал «РЕН-ТВ».

В настоящее время проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных противоправных действий. Полицейские Белогорска возбудили уголовные дела по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Уголовные дела соединены в одно производство. В отношении четверых задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один фигурант находится под подпиской о невыезде.